13 giugno 2015 Mercato Milan live, Al-Khelaifi: "Ibra resta al Psg" Il presidente del club francese gela i rossoneri, che però non mollano. Raiola atteso in Qatar, El Shaarawy potrebbe partire per fare cassa

PRONTA L'OFFERTA PER LUCAS LIMAMilan scatenato sul mercato. Secondo il portale brasiliano Uol.com.br, i rossoneri starebbero seguendo molto da vicino il talento del Santos Lucas Lima. Galliani & Co. vantano ancora dei crediti per l'affare Robinho col club brasiliano, che sarebbe interessato anche ad Alex, e nei prossimi giorni potrebbe arrivare l'offerta per il talentuoso trequartista 24enne.

AL KHELAIFI: "IBRA RESTA AL PSG"In attesa dell'incontro con Mino Raiola, previsto per lunedì in Qatar, il presidente del Psg Nasser Al-Khelaifi smentisce ogni voce riguardante il possibile addio di Ibrahimovic: "Non c'è mai stato alcun problema - le parole del numero 1 del club francese, riportate da Le Parisien -. Il Psg vuole tenerlo e lo svedese vuole restare".

LUNEDI' DAL PSG PER SCIOGLIERE IL NODO IBRALa settimana del Milan partirà subito fortissimo. Lunedì Mino Raiola è atteso in Qatar dove si incontrerà con il presidente del Psg in cerca di una via d'uscita per Ibrahimovic. Sappiamo che i parigini vorrebbero incassare qualcosa dall'addio di Zlatan. Il Milan, dal canto suo, punta a un'offerta irrisoria, quasi simbolica, magari mettendo sul piatto della trattativa Rami, giocatore che in Francia ha ancora mercato.

EL SHAARAWY, L'ADDIO È UN'IDEAL'arrivo di Jackson Martinez e la trattativa per Ibrahimovic (nonostante la mezza chiusura dal ritiro della sua nazionale) stanno convincendo El Shaarawy ad ascoltare le numerose offerte (come confermato dal fratello agente) e dire addio al Milan. L'attaccante arriva da due anni difficili, ma è in ripresa. Su di lui ci sono Arsena, Cityl e Borussia Dortmund. I tre club, così come altri della Premier e della Bundesliga, per ora si stanno limitando a osservare l'evoluzione del mercato in casa rossonera. Ma non è escluso che possano presentare un'offerta ufficiale. E dopo El Shaarawy, attenzione a Menez. Se poi arrivasse Eder...

FATTA PER JACKSON MARTINEZ"Jackson Martinez ha deciso di lasciare il Porto prima di partire per le vacanze, credo che fosse il momento giusto per lasciarlo andare, quindi ho deciso che avrebbe potuto scegliere liberamente la destinazione. Ha scelto il Milan". Sono le parole del numero 1 del club Pinto da Costa che ha sancito la chiusura della trattativa per l'attaccante colombiano. Conferme anche dal canale tematico dei rossoneri che titola: "E' fatta".

IBRA: "RESTO AL PSG". O NO?Ibrahimovic dal ritiro della Nazionale svedese precisa: "Non c'è nulla di vero nelle voci che mi vedrebbero al Milan. Ho un anno di contratto col Psg e voglio rispettarlo. Non credo che andrò via, abbiamo vinto tutto. Non capisco come possano venire fuori certe voci. Da quando ho lasciato il Milan ho parlato con Galliani, ma questo non significa niente. Poi si sa, nel calcio tutto può accadere... Per me non è importante giocare la Champions, ma giocare in un club che mi piace, e in questo momento gioco in un club che mi piace. E in più gioco anche la Champions".

J. MARTINEZ, GALLIANI CHIEDE UN GIUDIZIO A RUMMENIGGESecondo quanto ha riferito Milan Channel, il Milan ha chiesto un parere a Karl-Heinz Rummenigge su Jackson Martinez. Questo perché con il suo Bayern Monaco ha affrontato il Porto nei quarti di Champions League e che poco tempo fa aveva speso parole molto importanti nei confronti dell'attaccante colombiano.

FALCAO E QUELL'AIUTINO A GALLIANIIl Milan ha un grande alleato per convincere Jackson Martinez a trasferirsi in rossonero. Radamel Falcao, connazionale e amico dell'attaccante del Porto, gli avrebbe consigliato di non andare allo United raccontandogli di come si sia trovato male alla corte di Luis Van Gaal.

IBRA, L'ALLEATO PUO' ESSERE LO SPONSOR TECNICOAdriano Galliani sta attendendo la risposta di Jackson Martinez, ma presto inizierà a trattare anche Zlatan Ibrahimovic. Qualche giorno fa è arrivato l'ok dello svedese per un suo ritorno a Milanello: la novità delle ultime ore è che Galliani ha avuto i primi colloqui telefonici con il Psg, che a sua volta ha intensificato i contatti con Tevez e Lacazette. Per Ibra i rossoneri potrebbero avere un alleato speciale: nelle scorse settimane l'entourage dell'attaccante ha avuto dei contatti con l'Adidas, che vorrebbe averlo tra i suoi testimonial. Il brand tedesco, che è anche lo sponsor tecnico del Milan, potrebbe quindi essere un alleato prezioso in questa operazione.

NIANG VICINO AL RINNOVORientrato a Milanello dal prestito con il Genoa, M'baye Niang sta trattando con il club di via Aldo Rossi per il prolungamento del contratto. L'accordo del francese scade nel 2017, ma è vicina la firma per allungare l'intesa fino al 30 giugno 2019. La conferma di Niang è una precisa indicazione di Sinisa Mihajlovic.

OTTIMISMO PER JACKSON MARTINEZIn casa Milan c'è ottimismo per Jackson Martinez. Galliani è rientrato da Oporto e attende la risposta, positiva, dell'attaccante, impegnato in Coppa America con la Colombia. L'ad rossonero è fiducioso nel buon esito dell'affare. Oggi è il giorno decisivo.

ACCELERATA PER KONDOGBIAContinua il pressing del Milan su Geoffrey Kondogbia. I rossoneri hanno avuto contatti con il procuratore del centrocampista del Monaco per trovare un accordo. Poi bisognerà trattare con il club del Principato che chiede 35 milioni di euro. Galliani spera in uno sconto.

MEXES VERSO IL RINNOVOPhilippe Mexes è pronto al rinnovo. Il difensore francese è in scadenza di contratto e pur di restare è disposto a ridursi di molto l'ingaggio. Galliani, che si confronterà anche con Mihajlovic, lo incontrerà nei prossimi giorni per iniziare la trattativa.

L'AGENTE DI MARTINEZ: "MANCA L'ACCORDO CON JACKSON"Jackson Martinez sembra ad un passo dal Milan, ma manca ancora qualcosa per definire la trattativa. Il blitz di Adriano Galliani e Nelio Lucas (Doyen Sports) ad Oporto non ha ancora sortito l'esito sperato. La puntualizzazione è di quelle importanti ed arriva direttamente dall'agente del bomber colombiano, Luiz Henrique Pompeo: "Sono ottimista sul passaggio di Jackson al Milan, però ancora non ci siamo" commenta il manager, in esclusiva, ad EuroStadio.it. Le parole del procuratore portoghese giungono tanto inaspettate quanto lapidarie: "Non c'è l'accordo col giocatore". Insomma, "le possibilità di concludere l'affare ci sono ma - precisa - non siamo ancora alla fumata bianca". Da limare c'è quindi l'intesa con Jackson, più che quella col club: "Se pagheranno i 35 milioni della clausola? Questo dovreste chiederlo al Milan, non è un discorso che ci riguarda". Sull'ingaggio, però, Pompeo preferisce glissare: "Al momento io non posso parlare di cifre. Quel che posso affermare con certezza - sottolinea - è che la volontà di Martinez è di giocare in un top club, ed il Milan è una Società che ha scritto la storia. I rossoneri - conclude - non sono un club grande ma gradissimo".

IBRA, LE CONDIZIONI DEL PSGSi potrebbe complicare il ritorno di Ibrahimovic al Milan. Secondo RMC Sport, il Psg avrebbe posto due condizioni prima di dare il via libera all'affare. Innanzitutto i parigini vorrebbero trovare il sostituto dello svedese prima di cederlo. In secondo luogo, nonostante un contratto in scadenza tra un anno, non sarebbero disposti a lasciarlo partire gratis. Come scrive Milanews, Galliani è atteso nei prossimi giorni a Parigi insieme a Raiola e Ibrahimovic. Di fatto la trattativa vera e propria comincerà solo allora anche se il Milan ha dalla sua l'importantissimo sì del giocatore.

FERRERO: "EDER? 13.5 MLN ED E' DEL MILAN"Il vulcanico presidente blucerchiato Massimo Ferrero ha commentato le voci di mercato sull'interesse dei rossoneri per l'attaccante italo-brasiliano Eder: "Dare moneta, vedere cammello. Se Berlusconi mi dà 13,5 milioni glielo vendo". Poi su Pazzini e sul suo possibile ritorno alla Sampdoria: "Siamo ancora molto distanti. Mihajlovic era l'uomo per me, ma non so se lo sarà anche per Galliani. Io ora ho trovato Zenga, che da portiere era una pippa, ma da allenatore è bravo. Walter è una persona di grandi valori, non farà rimpiangere Sinisa. Perché dite che è una scommessa? Sono tutte ca...te. Questi ragazzi basta stimolarli bene, oggi vanno in giro con la Ferrari, io li manderei sulla Topolino".

AG. EL SHAARAWY: "ARRIVATE OFFERTE PER LUI"Manuel El Shaarawy, agente di Stephan, ha parlato della situazione del fratello: "Ho sentito poco fa Stephan, è molto carico. Fiducia di Conte? E' importante, è bello perchè lui l'ha sempre sentita e Conte gli ha dato ampie dimostrazioni di tenerlo in considerazione. Ora che è tornato in forma Conte l'ha convocato. Il Milan? Lui sta bene. E' la sua squadra, vediamo cosa succederà quest'estate, sembra un mercato diverso da quello degli ultimi anni". Insomma, non è completamente da escludere che vada via: "Ci sono stati diversi interessamenti, Stephan è un giocatore che piace a tante squadre. Ci sono state diverse offerte sia a gennaio che adesso in estate, offerte che non abbiamo preso in considerazione. Non si esclude mai nulla, il mercato è sempre mercato". Infine su Mihajlovic: "E' un grande allenatore, ha dimostrato di essere un tecnico all'altezza. E' molto bravo con i giovani e a valorizzarli".

GALLIANI E' RIENTRATO A MILANOAdriano Galliani è rientrato a Milano dopo aver trascorso due giorni a Oporto per incontrare l'entourage di Jackson Martinez e capire la volontà del colombiano di trasferirsi in rossonero. Il club di via Aldo Rossi ha offerto un quadriennale a 3,5 milioni di euro a stagione. La clausola rescissoria è di 35 milioni di euro.