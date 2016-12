29 giugno 2015 Mercato Milan live, agente Luiz Adriano apre ai rossoneri "I rossoneri gli piacerebbero". Subito o lui o Abdennour, per cui è partita unʼofferta da 20 milioni di euro. Piace Lamela

UFFICIALE BERTOLACCI: FINO AL 2019Il Milan ha comunicato "di aver acquisito a titolo definitivo da A.S. Roma il calciatore Andrea Bertolacci che ha firmato un contratto al 30 Giugno 2019".

PRIMAVERA: PRESO PESSINA DAL MONZA BRIANZAColpo in attacco per la Primavera di Brocchi. Il Milan ha ufficializzato l'acquisto dal Monza Brianza 1912 di Matteo Pessina, classe 1997. Pessina, seconda punta o trequartista, è stato strappato alla concorrenza dell'Inter e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2019.

"A LUIZ ADRIANO PIACEREBBE IL MILAN"Gilmar Veloz, agente di Luiz Adriano, ha parlato con MilanNews del suo futuro: “Se il Milan segue Luiz Adriano? Bisogna trattare con lo Shakhtar Donetsk. Se il Milan ha intenzione di fare un'offerta per prenderlo in estate? Questo dovete chiederlo a Galliani. A Luiz Adriano farebbe piacere giocare al Milan, come qualsiasi altro giocatore".

MIHA SPONSORIZZA ROMAGNOLIIl futuro di Alessio Romagnoli è tutto da decifrare. Dopo la grande stagione alla Sampdoria, non è certo che il difensore possa rimanere alla Roma, al rientro dal prestito. Romagnoli è stato lanciato da Sinisa Mihajlovic, che lo accoglierebbe molto volentieri al Milan. I rossoneri si faranno sotto per il difensore classe '95.

AG. ABDENNOUR: "MAI CONTATTATO"A frenare sull'approdo in rossonero, ma anche in Italia, di Abdennour è l'agente Jilani: "Non siamo mai stati contattati dal Milan né da altre società italiane. Vuole giocare in Premier League o nella Liga". Lo ha detto a calciomercato.com

SI MONITORA LAMELAIl Milan ha lasciato perdere Witsel dello Zenit. Il centrocampista belga costa troppo: quei soldi saranno investiti per un difensore centrale e per Baselli, il mediano dell'Atalanta. Ma la novità dell'ultima ora è Lamela. L'argentino del Tottenham lascerà la Premier e Adriano Galliani è pronto a portarlo a Milanello.

OFFERTA PER ABDENNOURContinua la caccia del Milan al difensore centrale. Hummels è il sogno e Laporte costa troppo. Così in via Aldo Rossi monitorano sempre Abdennour del Monaco. Su quest'ultimo c'è anche una forte concorrenza del West Ham, che però non è riuscito a trovare l'accordo con il club monegasco per il cartellino del giocatore. Da parte loro, i rossoneri possono arrivare a 20 milioni di euro. Le caratteristiche del giocatore sono quelle richieste da Sinisa Mihajlovic.

BERTOLACCI: "MILAN PRIMA SCELTA"Alla Stazione Centrale di Milano è arrivato Andrea Bertolacci, il nuovo centrocampista del Milan. Le prime dichiarazioni del giocatore, che oggi effettuerà le visite mediche: "È quello che ho sempre voluto, non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre detto a Galliani di voler venire qui, il Milan era un mio obiettivo. La mia volontà è stata importante, il Milan era la mia prima scelta. La mia valutazione? Non penso a queste cose. Ho già parlato con Mihajlovic, c'è entusiasmo per far tornare grande il Milan. E' davvero bello essere qui".

ARRIVA BERTOLACCI PER LE VISITE MEDICHEIn casa Milan è il giorno di Bertolacci. Il centrocampista arriverà in Stazione Centrale alle 10 accompagnato dal suo procuratore. Bertolacci effettuerà le visite mediche per poi iniziare la sua nuova avventura. Arriva dalla Roma ed è stato pagato 20 milioni di euro.

HUMMELS, RITORNO DI FIAMMASinisa Mihajlovic vuole un leader in difesa. In Spagna continuano le voci che portano a Godin dell'Atletico Madrid, ma Adriano Galliani non ha perso di vista Hummels del Borussia Dortmund. Il tedesco vale 40 milioni di euro, ma per sistemare la retroguardia rossonera si può fare una follia. C'è da dire, però, che il difensore ha appena firmato il rinnovo con il suo club, ma un'offerta importante può far vacillare il Borussia.

BACCA: "RAGGIUNTO UN ACCORDO COL MILAN"Da Baranquilla (Colombia), dopo aver concluso la Coppa America, Carlos Bacca conferma il buon esito della trattativa con il club rossonero: "Ancora deve essere ufficializzato, ma abbiamo raggiunto un accordo con il Milan".

Blitz del presidente del Verona Setti: Giampaolo Pazzini sta per firmare un quadriennale con l'Hellas, dove tornerà a giocare in coppia con Luca Toni, come ai tempi della Fiorentina. Bruciata la Lazio.

MODIC VICINO AL LUGANOAndrej Modic, il giovane centrocampista bosniaco della Primavera del Milan, è sempre più vicino al Lugano. Il giocatore classe 1996 andrà in Svizzera in prestito alla formazione di Zdeněk Zeman.

IN DIFESA TUTTO SU GODINTra gli obiettivi dichiarati del 'Diavolo' non c'è un difensore, ma in Spagna sono sicuri: il Milan punta tutto su Diego Godin, un vero leader della retroguardia per ricostruire il Milan dalle fondamenta. Del resto il Milan ha già fatto un sondaggio per il forte difensore uruguaiano, scontrandosi però con il secco no dell'Atletico Madrid. Per il 'Mundo Deportivo' Diego Simeone ritiene che Godin sia uno dei pochi incedibili della sua rosa, c'è una clausola rescissoria ma ammonta alla cifra mostruosa di 41 milioni di euro. Difficile, se non impossibile, che i rossoneri riescano ad abbassare il prezzo del giocatore. La situazione della retroguardia rossonera è ancora piuttosto fluida. Mexes è vicino al rinnovo dietro precisa volontà del presidente Berlusconi, Bonera è in scadenza e le sue possibilità di restare a Milanello sembrano minori rispetto a quelle del francese. Rami è in partenza (Siviglia o Lione, il suo futuro è ancora da stabilire), Zapata invece potrebbe rimanere anche per agevolare l'ambientamento di Bacca. Sulle fasce invece il quadro è più definito: i titolari, almeno inizialmente, dovrebbero essere Abate a destra e Antonelli a sinistra, con De Sciglio alternativa ad entrambi. Restano da definire le situazioni di Zaccardo e Albertazzi, per i quali si attendono offerte. Dopo centrocampo e attacco, il Milan riflette sulla necessità di un colpo anche per la difesa. Non è la priorità, ma un pensierino Galliani lo farà.