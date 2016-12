Mercato Milan: De Jong ai Galaxy, Nocerino vicino a Orlando

Niente movimenti in entrata, eccetto Boateng a costo zero, e qualche esubero piazzato per sgravarsi dello stipendio. Si conclude senza botti il mercato del Milan che nell'ultimo giorno utile per portare volti nuovi a Milanello, ha solamente rescisso il contratto con De Jong permettendo all'olandese di parlare liberamente coi Los Angeles Galaxy. "E' stato un onore" ha salutato l'ex capitano. MLS nel futuro anche di Nocerino che parla con Orlando.

IL SALUTO DI DE JONGAntonio Nocerino infatti dirà addio al Milan, ma il suo passaggio agli Orlando City di Kakà non dovrebbe essere così imminente. La trattativa con la franchigia del centro Florida è avviata, ma allo stesso tempo complicata. Su Nocerino, infatti, i DC United di Thohir detengono il "discovery right" avendo approcciato per primi il centrocampista inserendolo nella loro lista di "discovery players". Secondo il regolamento MLS, quindi, gli Orlando oltre a un accordo col giocatore dovranno trovarne uno anche con il DC United per sbloccare la situazione con un indennizzo economico o un giocatore. In ogni caso l'ex Toro volerà giovedì in Florida per trovare l'accordo. Un precedente illustre riguardò Drogba che scelse gli Impact di Montreal ai Chicago Fire, con la franchigia canadese costretta a sborsare 250mila dollari per chiudere la trattativa.



Rimarrà in rossonero fino al termine della stagione Diego Lopez che non ha accettato la corte disperata del Levante di Pepito Rossi. Niente da fare, invece, per i giovani talenti della Dinamo Zagabria, Coric e Soldo, che Galliani ha provato a trattare in prestito.