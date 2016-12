Mercato Milan, 48 ore per Bentancur. L'alternativa è Kovacic

Quarantotto ore per chiudere l'affare Bentancur . Il Milan non vuole aspettare oltre per avere una risposta dal Boca per il talentino classe 1997. D'accordo con la nuova proprietà, Galliani ha avuto mandato da Berlusconi di investire i 15 milioni disponibili per l'argentino. Ma la Juve, che vanta un diritto di prelazione su Bentancur, è un pericolo. Il piano B è già pronto: Mateo Kovacic dal Real Madrid in prestito con obbligo di riscatto.

La Juventus starebbe preparando uno scherzetto al Milan, come accaduto già per Pjaca. Tuttavia, portare Bentancur in bianconero non è proprio semplicissimo, perché la Juve aspetta liquidità da nuove cessioni (Zaza in primis) e deve investire su un centrocampista già pronto. Inoltre, a Torino non c'è posto per nuovi extracomunitari e al momento non ci sono società 'amiche' per accogliere Bentancur.



Per questi motivi, Galliani può nutrire fiducia nella chiusura dell'affare investendo in un colpo solo i 15 milioni. Ma anche in casa rossonera l'incognita è l'ultimo posto da extracomunitario disponibile, che Montella vorrebbe assegnare volentieri a Cuadrado.



Se Marotta dovesse esercitare il diritto di opzione per Bentancur (7,5 milioni per l'acquisto immediato) il Milan avrebbe già pronto un piano alternativo per il centrocampo. Si tratta di Mateo Kovacic, che Galliani aveva già chiesto in prestito al Real l'anno scorso. Un piano B più costoso (il Real lo ha pagato 29 milioni + bonus una stagione fa) che potrebbe andare in porto con un prestito con obbligo di riscatto, utilizzando per l'affare i fondi in arrivo dai cinesi.