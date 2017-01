Mercato, le trattative in Europa: Quaison al Mainz, Sirigu all'Osasuna

ADEBAYOR RIPARTE DALLA TURCHIA Nuova avventura per Emmanuel Adebayor. Il giocatore togolese è un nuovo giocatore dell'Istanbul Basaksehir col quale ha firmato per 18 mesi. L'attaccante, classe 1984, era svincolato dopo aver chiuso la stagione scorsa al Crystal Palace. L'Equipe scrive che il giocatore ha già sostenuto e superato le visite mediche ed è dunque pronto a tuffarsi nell'ennesima ripartenza della sua carriera.

JESE' TORNA A CASAJesè Rodriguez al Las Palmas in prestito dal Paris Saint Germain fino al termine della stagione. L'ex Real Madrid, osservato da vicino anche dalla Roma, ottiene ciò che in questa sessione voleva: tornare in Spagna. Lo comunica la società delle Canarie sul proprio profilo Twitter. Pur di tornare nella città in cui è nato, Jesé ha accettato di ridursi l'ingaggio.