Mercato Lazio, sfuma Thauvin: idea Cerci

Sfumata la pista Thauvin , che ha scelto il Marsiglia , la Lazio è ancora a caccia del sostituto di Antonio Candreva . E l'ultima idea, per ora una suggestione, porta a un ex romanista: Alessio Cerci . L'ala 29enne non rientra nei piani dell'Atletico Madrid e in passato ha fatto faville insieme a Ciro Immobile, nuova punta della Lazio. Il suo cartellino costa 7 milioni circa. E Tare ci sta facendo un pensierino.

La prima alternativa a Candreva, ceduto all'Inter per 22 milioni più tre di bonus, era il francese Florian Thauvin. Ma complice il mancato arrivo del suo mentore Bielsa, Thauvin ha detto no ai biancocelesti per accasarsi al Marsiglia, che verserà nelle casse del Newcastle un milione per il prestio e 11,5 per il riscatto obbligatorio.



A questo punto Tare sta sondando nuove piste per la fascia. E Cerci, almeno dal punto di vista tecnico, combacia alla perfezione con l'identikit di esterno voluto da Simone Inzaghi. Il suo passato giallorosso potrebbe non aiutarlo con i tifosi della Lazio. Ma di fronte alla possibilità di ricostruire la coppia d'oro Immobile-Cerci dei tempi del Torino, si potrebbe fare un'eccezione. Inoltre, lo scorso anno l'esterno ha fatto vedere buone cose nel periodo di prestito con il Genoa.