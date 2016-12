Mercato Lazio, Immobile molto vicino

Qualcosa si muove in casa Lazio. Secondo quanto riportato dal Messaggero, i biancocelesti sono pronti ad accogliere a breve Ciro Immobile. L'accordo con il Sivigilia sarebbe stato raggiunto sulla base di nove milioni di euro mentre per il giocatore della Nazionale sarebbe pronto un quinquennale. Sarebbe l'attaccante della Nazionale, reduce dalle esperienze con Borussia, Siviglia e Torino,l'erede di Klose in maglia biancoceleste.