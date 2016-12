Mercato Lazio, Cerci last minute se parte Keita

Per Cerci alla Lazio non è ancora tutto chiuso. Secondo le indiscrezioni arrivate da Formello, i biancocelesti sono in attesa vigile. Se dovesse arrivare un'offerta convincente per Keita , Tare sferrerebbe l'assalto decisivo per l'esterno dell'Atletico Madrid. La frattura tra Keita e la Lazio sembra difficile da sanare, ma Lotito , che valuta il giocatore 30 milioni, ha già rifiutato i 18 del Wba. Sfumata, intanto, la trattativa per Nabil Dirar del Monaco. Nel frattempo spunta anche l'ipotesi di uno scambio di prestiti con il Milan: Keita in rossonero e Honda in biancoceleste. Trattativa difficile ma non del tutto impossibile.

In casa Lazio si continua a ripetere che Keita non si muove. Ma un'offerta importante dell'ultimo minuto potrebbe far vacillare le certezze di Tare. Ma il ds albanese ha già pronto il colpo: si tratta di Alessio Cerci, che lo stesso Tare aveva allontanato 'tatticamente' nei giorni scorsi. I contatti con l'Atletico Madrid, squadra in cui l'ex Roma non trova spazio, sarebbero già stati avviati.



La situazione di Keita Balde Diao è oggettivamente difficile. Separato in casa e in rotta con lo spogliatoio, il talentuoso attaccante scuola Barcellona è diventato una grana per Simone Inzaghi. Il tecnico biancoceleste dovrà lavorare molto per inserirlo di nuovo nel gruppo. Sempre che lui stesso (e la società soprattutto) lo voglia. La cessione sarebbe una soluzione forse ideale per il giocatore e per il club.



Nel frattempo è sfumata la trattativa per Nabil Dirar: l'esterno marocchino, possibile sostituto proprio di Keita, ha rinnovato con il Monaco.