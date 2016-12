Mercato Lazio: Bayer e United su Keita e Felipe Anderson

La mancata partecipazione alla prossima Champions League è stato un duro colpo per le casse e il mercato della Lazio . I biancocelesti, arrivati con pochi cambi rispetto alla scorsa stagione all'appuntamento col Bayer, ora devono difendersi dagli assalti dall'estero per Keita e Felipe Anderson . Proprio il Leverkusen ha fatto un sondaggio per lo spagnolo, mentre per il brasiliano c'è il Manchester United in pressing. Difficili le cessioni.

La rabbia dei tifosi biancocelesti per un mercato praticamente assente in estate è palese. Serviva, a detta di molti, un rinforzo affermato per ruolo in modo da superare l'ostacolo Leverkusen, specialmente in attacco dove gli infortunati Djordjevic e Klose hanno svuotato le forze a disposizione di Pioli. Si è parlato di Balotelli, di Gilardino e di Matri, ma alla fine non è arrivato nessuno e stando alle indiscrezioni che trapelano dalla società, il colpo davanti non arriverà.

La Lazio però deve allo stesso tempo difendersi dalle tentazioni estere. Proprio il Bayer Leverkusen è stato impressionato dalle qualità di Keita Balde nel doppio confronto ai playoff, abbozzando un sondaggio per capire la fattibilità del trasferimento dello spagnolo che dopo la Supercoppa italiana aveva chiesto di essere ceduto. Opportunità negatagli da Lotito e Tare, cono Rudi Voeller pronto ad alzare l'offerta fino a 15 milioni di euro. L'altra tentazione riguarda Felipe Anderson e il Manchester United. Il brasiliano non ha iniziato nel migliore dei modi la stagione, ma a Formello si parla di un'offerta dei Red Devils di circa 40 milioni. Conferme ufficiali non ce ne sono state, per la Lazio FA10, come lo chiamano ora, è incedibile.

In uscita, invece, c'è Lorik Cana. Il difensore albanese non rientra più nei piani di Pioli e dopo sei anni potrebbe tornare in Ligue 1. Secondo L'Equipe c'è un'offerta concreta del Nantes.