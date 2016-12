Mercato, la Serie A torna a spendere: investiti 600 milioni

Ma vediamo nel dettaglio quanto hanno speso le big della Serie A (considerando solo le operazioni in entrata in questa finestra di mercato e sommando anche i valori dei riscatti futuri).



JUVENTUS

Dopo quattro scudetti consecutivi e la finale di Champions, la Juve ha deciso di rivoluzionare la rosa. E i conti confermano tutto. Nella colonna degli acquisti, dei riscatti e dei prestiti in entrata figurano infatti diversi nomi, che in totale alla Vecchia Signora sono costati 127,4 milioni al netto dei bonus. L'acquisto più caro è stato quello di Dybala (32 mln), seguono Alex Sandro (26 mln), Mandzukic (19), Zaza (18), Pereyra (14), Hernanes (11), Cuadrado (1,80), Brignoli (1,75), Thiam (1,40), Tello (1,20) e Anacoura (750 mila). Neto, Cerri e Khedira sono invece arrivati a parametro zero, Rugani era stato riscattato lo scorso inverno per 3,5 milioni. Lemina infine arriva alla Juve in prestito gratuito, ma i bianconeri verseranno 500 mila euro per il diritto di acquisizione a titolo definitivo entro il 30 aprile 2016 per 9,5 milioni pagabili in due esercizi.



INTER

Subito dietro la Juve nella classifica delle squadre di Serie A che hanno speso di più in questa sessione c'è l'Inter. Il mercato nerazzurro però è stato interamente autofinanziato, ma a conti fatti le operazioni in entrata fatte tra giuno e settembre 2015 valgono 109 milioni. Kondogbia è stato il giocatore più pagato (30), seguono poi Shaqiri (17 - riscattato e ceduto poi allo Stoke City), Perisic (16), Jovetic (15), Miranda (12, Murillo (8), Santon (3,7), Felipe Melo (3,7). Quanto ai prestiti, la lista della spesa dice Ljajic (1,75), Telles (1,55) e Montoya (1).



MILAN

Senza impegni europei e con l'arrivo di Mihajlovic in panchina, il Milan ha messo mano al portafogli in questa sessione di mercato, spendendo in totale 90,97 milioni. Sempre al netto dei bonus, tra le voci col segno meno, l'acquisto più caro è stato Bacca (30), poi vengono Romagnoli (25), Bertolacci (20), Luiz Adriano (8), il riscatto di Antonelli (4,5), Kucka (3), Verdi (450 mila). Ely e Mauri sono arrivati invece a parametro zero, Balotelli in prestito gratuito.



ROMA

Più staccata dalla Juve e dalle milanesi c'è poi la Roma. Per i giallorossi la voce spese di questo mercato dice 49,8 milioni. Per quanto riguarda gli acquisti a titolo definitivo, l'uscita maggiore è stata per Bertolacci (8,5), seguono poi, Iago Falque (8), Paredes (4,5), Ponce (4,2), Vainqueur (3). Molto ricco il monte spese pianificato da Sabtini soprattutto per i prestiti: Salah (5), Ibarbo (5), Dzeko (4), Rudiger (4), Digne (2,5) e Gyomber (500 mila).



NAPOLI

Subito dietro la Roma, nella classifica delle spese per il mercato estivo, si paizza poi il Napoli con 32,5 milioni. Allan (11,5) è l'acquisto più costoso del club di De Laurentiis. Poi ci sono Chiriches (7), Valdifiori (5,5), Hysaj (5), Reina (2) e Maiello (1,50). Gabriel è invece arrivato a Castel Volturno in prestito gratuito dal Milan.



FIORENTINA

Con l'arrivo di Paulo Sousa, la Viola ha investito sul mercato 30,30 milioni. Una cifra non da capogiro, ma con diversi colpi mirati. La spesa più importante è stata fatta per Mario Suarez (15), poi vengono Kalinic (5,5), Astori (5), Baez (2,3), Gilberto (2), il prestito di Blaszczykowski (1) e Bittante (500 mila). Verdù e Sepe invece sono arrivati a Firenze in prestito gratuito.



SAMPDORIA

Tra i club più attivi in questa sessione di mercato una menzione a parte la merita la Samp. In totale il club di Ferrero ha speso 28,3 milioni. Muriel l'entrata più costosa (10,5), poi Fernando (8), Zukanovic (2,9), Duncan (2,6), Torreira (2). Lunga poi la lista dei parametri zero e dei prestiti gratuiti: Silveste, Jefferson, Coda, Cassani, Barreto, Moisander, Rodriguez, Carbonero, Christodoulopoulos e Brignoli.



TORINO

A sopresa, tra i club della Serie A che hanno speso di più c'è anche il Torino. A conti fatti, l'esborso di Cairo è di 26,3 milioni. Belotti il colpo più caro (7,5), seguito da Zappacosta (5,5), Baselli (4,5), Acquah (2,8), Avelar (2,5), Obi (2,3) e Ichazo (1,2).



LAZIO

Tra le big del nostro campionato, la Lazio è quella che ha speso meno. In questa finestra di mercato per rinforzare la rosa Lotito ha speso infatti solo 20,65 milioni. Milinkovic-Savic è l'acquisto più caro (9), poi vengono Basta (5), Kishna (4) e Mauricio (2,65). Matri, Hoedt, Patric e Serpieri sono arrivati invece a Formello in prestito gratuito.