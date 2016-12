Mercato, la Juventus punta Schmelzer. Pochettino in stand-by

11:55 - Non solo Napoli e Inter su Marcel Schmelzer: il terzino sinistro del Borussia Dortmund piace anche alla Juve. Evra non ha convinto i bianconeri e Asamoah è out fino a marzo: Marotta sta vagliando il mercato per sistemare la fascia. Avendo giocato solo 3 partite in Bundesliga, il tedesco è un obiettivo raggiungibile a gennaio con almeno 8 milioni. Sempre in casa Juventus, è in stand-by l'accordo col Boca per Pochettino: mancano alcuni dettagli.

Per il centrocampista argentino sembrava tutto fatto. Ma dopo le visite mediche, c'è stato uno stop improvviso della trattativa. Il primo accordo tra gli Xeneizes e la società bianconera prevedeva il prestito di un anno e mezzo con riscatto fissato a un milione e mezzo di euro. Per conoscere il destino di Tomas Pochettino (18), però, bisognerà attendere le prossime settimane.



Per quanto riguarda la difesa, sembra percorribile la pista che porta al terzino del Dortmund Schmelzer. Klopp, a differenza delle scorse stagioni, sembra non credere più in lui e la Juventus è alla finestra. Per portarlo a Torino Marotta dovrà battere la concorrenza del Napoli e dell'Inter, che da qualche settimana stanno seguendo il giocatore. Secondo la stampa tedesca, però, la Juventus sarebbe una destinazione più attraente per Schmelzer: per lui serve un investimento di 8-10 milioni di euro contro i 12 della scorsa estate.