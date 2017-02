Mercato, la Francia domina l'Europa: spesi 165,4 milioni

Il mercato di gennaio fa accendere i fari sul campionato francese, dove sono stati effettuati parecchi investimenti importanti e di qualità. Non siamo (almeno per ora) ai livelli della Cina, ma comunque in Europa è la Francia la regina di questa sessione invernale, che ha consegnato alla Ligue 1 giocatori come Draxler, Guedes, Payet e Depay. In totale sono stati spesi 165,4 milioni di euro: un record in Francia.

Come prevedibile, è il Psg - reduce da una prima parte di stagione altalenante - la squadra ad aver speso più delle altre. Terzi in classifica dietro a Monaco e Nizza, i parigini hanno scucito 38 milioni di euro per Draxler (preso dal Wolfsburg) e versato nelle casse del Benfica altri 30 milioni per Guedes. Cifre impegnative anche per il Marsiglia del miliardario americano McCourt: la squadra di Garcia, oltre all'arrivo gratis di Evra, ha acquistato Payet dal West Ham per 30 milioni e Sanson dal Montpellier in cambio di 12 milioni.



Ci sono poi i quasi 20 milioni di euro spesi dal Lione per Depay (con i bonus si può arrivare a 24), che ha salutato il Manchester United dopo un anno e mezzo deludente. Cifre non indifferenti anche per Monaco (8,5 milioni per Jorge, terzino proveniente dal Flamengo) e Lilla (8 milioni all'Ajax per El Ghazi), per un totale di 165,4 milioni di euro spesi dalla Ligue 1 contro i 27,9 milioni della passata stagione. Decisamente più modeste le entrate (30,3 milioni), ma si tratta del prezzo da pagare per avvicinarsi ai quattro maggiori campionati europei.