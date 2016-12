Mercato, l'agente di Erkin: "Entro lunedì chiudiamo con l'Inter"

Porte girevoli sulla fascia sinistra dell'Inter, che pesca ancora in Turchia. Caner Erkin sarà nerazzurro dalla prossima stagione, la conferma arriva dall'agente del turco: "Entro lunedì ci siederemo al tavolo con l'Inter per questo trasferimento". Erkin, ora al Fenerbahce, è un affare a parametro zero e sostituirà Telles, che non dovrebbe essere riscattato vista la richiesta di 9,5 milioni, e tornerà al Galatasaray.