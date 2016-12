1 settembre 2016 17:41 Mercato Juventus, Witsel rinviato a gennaio o giugno Saltata la trattativa con lo Zenit, Allegri dovrà affidarsi ai centrocampisti in rosa prima di tornare alla carica per il belga

Nonostante il mancato arrivo di Witsel, quello della Juventus resta un calciomercato stellare. Ma l'assenza del sostituto nominale di Pogba apre qualche interrogativo sull'assetto e sulle strategie future. La palla ora passa a Max Allegri, che dovrà contare sui centrocampisti in rosa, tutti comunque di primo livello. Tuttavia, l'arrivo di Witsel, a meno di un inatteso rinnovo extralusso con lo Zenit, sembra solamente rinviato di qualche mese.

Il colpo da copertina del mercato bianconero è ovviamente Higuain. Un acquisto che vale doppio dal punto di vista strategico, perché oltre al valore assoluto del giocatore Marotta ha indebolito una temibile avversaria. Discorso che vale anche per Pjanic, altro colpo che senza il Pipita sarebbe considerato l'uomo copertina del mercato bianconero 2016.



Al bosniaco Allegri consegnerà le chiavi del centrocampo. Un reparto corazzato nonostante l'assenza di Witsel, il botto finale del mercato disinnescato dai capricci di Lucescu e dalle lungaggini dello Zenit. Con il calciatore già a Torino per le visite mediche (come confermato dal ct del Belgio Martinez) Lucescu, alle 22 di mercoledì sera, ha fatto saltare il banco. Ufficialmente l'ex tecnico dell'Inter, che dirige anche il mercato dello Zenit, non era soddisfatto dell'offerta, arrivata a 18 milioni più due di bonus. In realtà, a quanto pare, Lucescu non ha trovato un sostituto all'altezza e, incassato anche il rifiuto di Hernanes e il no della Juve per Lemina, ha fatto saltare la trattativa.

GENNAIO O GIUGNOLa Juventus aveva da tempo trovato l'accordo con il giocatore, sulla base di un quadriennale a circa 4 milioni a stagione. Un accordo che presto potrebbe tornare buono, visto che a gennaio Axel Witsel sarà libero di accordarsi con i bianconeri per un trasferimento a costo zero per il primo luglio del 2017. La seconda opzione è quella di un acquisto 'scontato' nel mercato di gennaio. Con il contratto in scadenza, ovviamente, lo Zenit sarà costretto ad abbassare (di molto) le pretese e Witsel potrebbe arrivare a Torino anche per 5-6 milioni. Molto però dipenderà anche dall'andamento della Juventus: l'assenza di un centrocampista peserà sulla classifica? I giocatori attualmente in rosa garantiranno un rendimento adeguato? Ci saranno infortuni in squadra? Con una Juve prima in classifica, Allegri e Marotta potrebbero tranquillamente aspettare giugno per portare il promesso sposo Witsel a Torino. A meno di un rinnovo extralusso offerto dallo Zenit al giocatore: in questo caso, si ripartirebbe praticamente da zero. E con i russi le sorprese sono sempre dietro l'angolo.