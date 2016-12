Mercato Juventus: sorpasso Atletico su Cavani, Allegri rinnova fino al 2017

Si complica e non di poco la pista che porta la Juventus da Edinson Cavani . L'interesse dell' Atletico Madrid infatti è reale, con i Colchoneros che hanno deciso di farsi avanti seriamente col Psg con una proposta importante per quello che nei pensieri bianconeri sarebbe stato l'erede ideale di Tevez in caso di addio anticipato dell'Apache. Allegri può comunque sorridere: pronto un prolungamento contrattuale fino al 2017.

La concorrenza per il Matador è spietata, c'era da immaginarlo, soprattutto se come pare la dirigenza parigina dovesse confermare Blanc alla guida del Psg. Su Cavani la Juventus c'è da tempo e non l'ha mai nemmeno troppo nascosto ufficialmente, anche se tutto dipende da Tevez e molto da Pogba. Sull'uruguayano però si è inserito con prepotenza l'Atletico Madrid che lascerà partire Mario Mandzukic, direzione Bundesliga, al termine della stagione. I Colchoneros, più forti economicamente in questo momento, potrebbere garantire un ingaggio migliore all'ex Napoli, ma la corsa è partita. Gara a cui potrebbe partecipare anche il Manchester United, secondo i media inglesi pronto a trattare la cessione di Di Maria col Psg con Cavani come parziale contropartita.

In attesa di capire come finirà la stagione e quali saranno i premi della dirigenza bianconera sul mercato estivo, Allegri può comunque sorridere. Accolto con scetticismo dalla piazza juventina, si è guadagnato la stima dei tifosi e un prolungamento contrattuale fino al 2017 che verrà ufficializzato entro la fine del campionato.