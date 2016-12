31 agosto 2016 23:42 Mercato Juventus: salta Witsel, resta Hernanes Cuadrado arriva in prestito triennale, operazione complessiva potenziale da 29 milioni

Niente Juve per Witsel. Al termine di una giornata frenetica la Juventus non è riuscita a chiudere per il centrocampista belga dello Zenit. L'accordo con il club russo c'era, Witsel aveva avuto il permesso di volare a Torino per sostenere le visite. In serata l'intoppo. I russi, su indicazione di Lucescu, hanno fatto saltare la trattativa, non avendo trovato un sostituto all'altezza. Alla Juve, che in giornata ha ufficializzato Cuadrado, resterà Hernanes.



23:05 WITSEL NON ARRIVADefinitivamente sfumata la trattativa per il passaggio di Witsel alla Juventus. Lo Zenit ha bloccato la cessione, non avendo trovato un sostituto adeguato (i russi erano sulle tracce di Samaris del Benfica).



23:00 MERCATO CHIUSO, POCHE LE SPERANZEPare difficile che Axel Witsel possa arrivare alla Juventus. Probabilmente il Transfer Matching System è stato aperto troppo tardi.

ORE 22:46 HERNANES RESTA ALLA JUVEIl mancato arrivo di Witsel implica anche che Hernanes resterà alla Juventus. Sfuma il passaggio al Genoa.



ORE 22.45 L'AFFARE WITSEL STA SFUMANDONon ci sono novità, nessun passo avanti: Witsel e la Juve sono sempre più lontani. Il giocatore è a Torino, in attesa. Lui l'accordo con la Juve lo ha già raggiunto, ma lo Zenit non lo molla (anche se lo potrebbe perdere gratis la prossima estate). A 15 minuti dal termine del mercato, l'affare è saltato.



ORE 22:20 LO ZENIT NON MOLLA WITSELSi sta arenando la trattativa tra la Juve e lo Zenit per Witsel. Il club russo non vuole liberare il centrocampista belga nonostante abbia acquistato Igor Novotselvev dal Rostov, difensore che può giocare anche a centrocampo. Lucescu, tecnico dello Zenit, non libera il centrocampista: voleva Fabregas come sostituto ma la trattativa non è decollata. Mancano pochi minuti per convincere i russi.

22:00 MARTINEZ CONFERMA: "WITSEL IN ITALIA"Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha confermato la presenza in Italia di Axel Witsel per chiudere con la Juve: "Axel è maturo, è in permesso in Italia e sta trattando il suo trasferimento. Si allenerà da solo".

21:40 ESCLUSIVA: WITSEL È GIÁ A TORINOEsclusiva di Premium Sport: Claudio Raimondi rivela che Axel Witsel è a Torino da questa mattina dove in gran segreto ha svolto le visite mediche e ora è in attesa della fumata bianca. Intanto il ct belga Martinez ha deciso di non convocarlo per la partita di domani.



21:31 CORSA CONTRO IL TEMPO PER WITSELIn casa Juve c'è ancora ottimismo per l'arrivo di Axel Witsel. I bianconeri stanno attendendo i documenti dallo Zenit San Pietroburgo.



21:00 HERNANES VICINO AL GENOAHernanes è sempre a un passo dal Genoa. Il brasiliano ha rifiutato lo Zenit San Pietroburgo e ha accettato i rossoblù.

19:47 INTOPPO PER WITSELL'annuncio di Witsel non è ancora arrivato. La trattativa si è complicata, le prossime ore saranno di sofferenza per la Juve. Lo Zenit, infatti, si è impuntato, considerando troppo bassa l'offerta della Juventus (18+2). Il club bianconero è tranquillo: l'intesa di massima era già stata raggiunta. Il belga non ha ancora sostenuto le visite mediche, lo Zenit non ha dato il nulla osta. Da qui alle 23 sarà una corsa contro il tempo per ingaggiare il giocatore. Intanto il passaggio di Hernanes al Genoa è stato congelato.

18:52 UFFICIALE CUADRADOJuventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Chelsea Football Club Limited per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2019, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Juan Guillermo Cuadrado Bello, a fronte di un corrispettivo annuo di € 5 milioni.

Juventus ha, inoltre, la facoltà di acquisire il calciatore a titolo definitivo, o avrà l’obbligo di farlo, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della durata del prestito, a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni, pagabili in tre esercizi, al netto di quanto eventualmente già versato per l’acquisizione temporanea.

Inoltre, al raggiungimento da parte di Juventus di sfidanti obiettivi sportivi nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, Juventus riconoscerà al Chelsea FC corrispettivi aggiuntivi fino ad un massimo di € 4 milioni.

17:48 LICHSTEINER SOLO ALL'ESTEROA poche ore dalla chiusura del mercato, la Juve chiude le porte alla cessione di Lichsteiner in Serie A. I bianconeri, infatti, avrebbero deciso di vendere l'esterno soltanto all'estero.

17:17 CUADRADO HA FIRMATOLa Juve ha completato l'acquisto di Juan Cuadrado dal Chelsea. Il colombiano ha firmato il nuovo contratto con i bianconeri. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze.

17:15 WITSEL, ULTIMI DETTAGLILa Juve continua a lavorare con lo Zenit per il trasferimento di Witsel. Le parti stanno ancora limando gli ultimi dettagli dell'accordo.

16:41 PRESO IL GIOVANE ANDERSSONMattias Andersson è un giocatore della Juventus. Dopo tre stagioni giocate in Svezia, il difensore classe '98 proveniente dal Malmo arriva con la formula del prestito.

16:36 CUADRADO E' DELLA JUVENTUSCuadrado è ormai un giocatore della Juventus. Sono stati definiti infatti gli ultimi dettagli con il Chelsea per il passaggio del colombiano in bianconero.

16:10 CUADRADO, AGENTE IN SEDEChiusura vicina per Cuadrado alla Juve. L'agente del giocatore, Alessandro Lucci, è stato infatti avvistato nella sede bianconera a Torino.

15:30 PORTIERI, NON SI MUOVE NULLATutto definito in casa Juve per la questione portieri. Dopo la partenza di Rubinho, Audero è stato promosso terzo portiere, con Neto che farà ancora da secondo a Buffon.

15:00 UFFICIALE: THIAM AL PAOKDopo le visite mediche, il Paok ha annunciato ufficialmente l'acquisto di di Mame Thiam. L'attaccante bianconero arriva con la formula del prestito.

14:45 LICHT PROPOSTO A UTD E CHELSEALa Juve sta cercando di piazzare Lichtsteiner all'estero. Secondo quanto riporta Tribalfootball.com, lo svizzero sarebbe stato proposto anche a Chelsea e Manchester United.

14:41 PAOK, VISITE PER THIAMMame Thiam si prepara ad affrontare una nuova sfida in Grecia. L'attaccante bianconero sta sostenendo le visite mediche con il Paok Salonicco.

14:38 RETROSCENA WITSELPer Witsel alla Juve manca solo l'ufficialità, ma dalle pagine del tabloid belga De Standaard, infatti, sulle tracce del giocatore non c'erano solo i bianconeri. Anche il Chelsea, infatti, ha provato a inserirsi nella trattativa, trovando però l'ostruzione del giocatore, che ha preferito la Juventus.

14:37 LICHT, NO AL BORUSSIAStephan Lichtsteiner vuole solo l'Inter. Lo avrebbe comuncato al club bianconero, rifiutando l'offerta del Borussia Dortmund.

WITSEL, ANNUNCIO NEL POMERIGGIOL'annuncio ufficiale di Witsel alla Juve dovrebbe arrivare nel pomeriggio. Il giocatore è atteso a Torino a breve.

12:35 WITSEL VERSO TORINOGrande attesa a Torino per l'arrivo di Witsel. Il belga ha lasciato il ritiro della nazionale e dovrebbe arrivare a breve in città per le visite mediche e la firma del contratto con i bianconeri.

12:21 HERNANES, IRROMPONO LE PORTOGHESISi complica il passaggio di Hernanes al Genoa. Nella trattativa per arrivare al Profeta si sono infatti inserite prepotentemente lo Sporting Lisbona e il Benfica.

12:09 FATTA PER CUADRADOLa Juve ha chiuso la trattativa per Cuadrado. I bianconeri avrebbero raggiunto infatti un accordo con il Chelsea per un prestito oneroso di 5 milioni con riscatto già fissato a 20 milioni legato al numero di presenze.

11:59 LICHTSTEINER, SPUNTA IL MONACOProsegue il braccio di ferro tra Lichtsteiner e la Juve. Il giocatore vorrebbe l'Inter, ma i bianconeri non vorrebbero rinforzare una diretta concorrente in Serie A e preferirebbero cederlo all'estero. Nelle ultime ore, in particolare, per lo svizzero si sarebbe fatto sotto il Monaco.

11:46 RETROSCENA LICHTSTEINERSpunta un retroscena sulla trattativa tra la Juve e l'Inter per Lichtsteiner. Dopo il no dei nerazzurri per lo scambio con Brozovic, i bianconeri avrebbero chiesto 10 milioni per il cartellino dello svizzero, bloccando ogni discorso. Se dovesse arrivare Cuadrado, la Juve potrebbe provare a piazzare Lichtsteiner al Borussia Dortmund.

11:29 JUVE-GENOA: CONTATTI PER HERNANESProseguono i contatti sull'asse Genova-Torino per Hernanes. Prima di affondare il colpo, il Grifone starebbe temporeggiando in attesa di capire come piazzare Rincon (nelle ultime ore per lui si è fatta sotto anche la Roma). Sul Profeta ci sarebbero anche Benfica e Sporting Lisbona.

11:25 SISSOKO VA AL TOTTENHAMNiente Juve per Moussa Sissoko, che nelle prossime ore lascerà il ritiro della nazionale francese per formalizzare il suo trasferimento al Tottenham. "Moussa Sissoko è stato autorizzato da Deschamps a lasciare Clairefontainealle 9 per finalizzare il suo trasferimento. Direzione Bari per il gruppo", si legge sul sito della federazione francese.

11:11: THIAM VERSO IL PAOKMame Thiam non andrà al Cesena. E' vicinissimo al Paok Salonicco.

09:20: LICHSTEINER NON VA ALL'INTERSecondo La Gazzetta dello Sport, la Juventus non cederà Lichtsteiner all'Inter. Dopo lo sgarbo Brozovic, i bianconeri non hanno nessuna intenzione di rinforzare i nerazzurri, nonostante le parti avessero trovato un accordo per un triennale da 2,5 milioni di euro a stagione.

09:12: PER CUADRADO SI ATTENDE IL SI' DI CONTEUltime ore di mercato scoppiettanti in casa Juventus, dove si sta attendendo il sì di Antonio Conte, tecnico del Chelsea, per il ritorno a Vinovo di Cuadrado. Per il colombiano la Juve utilizzerà la stessa formula con cui i bianconeri hanno ceduto Zaza al West Ham: i Blues incasseranno 2/3 milioni subito e l'obbligo di riscatto (il Chelsea valuta il giocatore 30 milioni, la Juve non vorrebbe superare i 28 complessivi bonus compresi) al raggiungimento di un determinato numero di presenze o di altri obiettivi.