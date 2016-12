Mercato Juventus, Pjaca ai dettagli. Keita per il dopo Morata

Tra Juventus e Marko Pjaca (21) siamo ormai ai dettagli. Secondo le ultime notizie Marotta , dopo l'accordo con l'agente del croato, sta lavorando per chiudere l'affare con la Dinamo Zagabria, che chiede più di 20 milioni. Ma la Juve, come sostituto di Morata , ha puntato anche Keita Balde , che nonè partito per il ritiro. Senza tralasciare una suggestione: arrivare a Icardi, in rottura con l'Inter, dopo la cessione di Zaza al Wolfsburg.

La Juventus sembra aver vinto la sfida con il Milan per arrivare al gioiello della Dinamo Zagabria Marko Pjaca. Forte dell'accordo con il giocatore, pronto a firmare un contratto quinquennale, Marotta si prepara a chiudere con il club che pretende 20 milioni più vari bonus legati agli obiettivi stagionali. Pjaca, dunque, sembra aver optato per la possibilità di giocare in Champions pur non avendo garanzia del posto da titolare, cosa che Galliani e il Milan - che sperano ancora di rientrare in extremis - avrebbero assicurato. Ma le strategie bianconere per l'attacco hanno un respiro più ampio. Nel mirino di Marotta e Paratici c'è il laziale Keita Balde. Il senegalese con passaporto spagnolo, che non si è presentato al ritiro della Lazio dopo aver chiesto la cessione, potrebbe essere il sostituto ideale di Morata. Almeno per le sue caratteristiche tecniche. Per arrivare all'ex Barcellona la Juventus dovrebbe però battere la concorrenza, piuttosto forte, dell'Inter. Infine da Tuttosport arriva una suggestione. O meglio dire una 'follia' di mercato: Icardi in bianconero. I fondi per arrivare a Maurito, in rottura con l'Inter dopo la bufera su Twitter di ieri che ha visto protagonista la moglie-agente Wanda Icardi, arriverebbero dalla cessione di Simone Zaza. Il Wolfsburg segue da tempo l'attaccante azzurro ed è pronto a mettere sul piatto 25 milioni di euro, una cifra che potrebbe convincere i dirigenti bianconeri. Con questo tesoretto, secondo gli ultimi rumors di mercato, la Juventus potrebbe lanciare un assalto a Icardi. Inter permettendo, ovviamente.