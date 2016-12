Mercato Juventus: osservatori a Liverpool per Benteke

La Juventus è già al lavoro per trovare un rinforzo in attacco per la prossima stagione. La possibile partenza di Morata di ritorno al Real Madrid lascia un vuoto che gli osservatori bianconeri stanno provando a colmare in anticipo. Secondo il Daily Express per la sfida contro il Villarreal erano presenti per visionare Christian Benteke che con Jurgen Klopp sta trovando pochissimo spazio. Il profilo del belga piace, ma costa 25 milioni di euro.