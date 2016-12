Mercato Juventus, missione per il prestito di Cuadrado

Ore calde per il mercato della Juventus . Mentre Pereyra è pronto per il Watford (13 milioni + 2 di bonus), la trattativa per Cuadrado sembra essere iniziata col piede giusto. L'incontro tra Alessandro Lucci, agente del giocatore, e i dirigenti bianconeri è stato positivo e ora l'agente volerà a Londra per cercare di convincere definitivamente il Chelsea a dare l'ok al prestito con diritto di riscatto. A centrocampo l'obiettivo resta Matuidi.

L'esterno colombiano potrebbe tornare in bianconero con la formula del prestito oneroso (3,5 milioni) senza alcun obbligo di riscatto. Conte, dopo aver valutato la rosa, sembra considerare non imprescindibile Cuadrado e lo stesso giocatore, vista la concorrenza agguerrita, preferisce lasciare i Blues. Le prossime ore saranno decisive per capire se l'accordo si potrà chiudere.



Ma la Juventus continua a lavorare sull'altro grande obiettivo stagionale: Blaise Matuidi. Le parti sono ancora lontane. I bianconeri offronto circa 20 milioni mentre il Psg ne chiede 40. Emery, inoltre, non vuole indebolire la rosa nonostante Matuidi non sia considerato titolare inamovibile. A questo punto, i Bianconeri si affidano alla mediazione di Raiola (agente del centrocampista) per cercare di sbloccare un affare complicato. Non a caso Marotta non ha abbandonato le altre piste. A partire da Luiz Gustavo, nome ancora caldo nonostante la tensione col Wolfsburg per l'affare Zaza. E comincia a circolare un altro nome: Lucas Biglia della Lazio. Ma anche in questo caso non sarà facile convincere Lotito.



Fallito, invece, l'ennesimo tentativo per De Sciglio. L'offerta bianconera (prestito con diritto di riscatto) è stata rifiutata dal Milan.