Mercato Juventus, Marotta chiude per Matuidi

Matuidi è ormai da considerare un giocatore della Juventus . Trovato l'accordo anche con il Psg : 22 milioni di euro più 3 di bonus per il centrocampista francese. Oggi c'era stato un incontro a Montecarlo , sede dei sorteggi di Champions League , tra Beppe Marotta, Pavel Nedved e Mino Raiola e tra il dirigente bianconero e Patrick Kluivert , ds dei transalpini. E' quindi Matuidi il dopo Pogba , volato da tempo all United.

Messo da parte da Unay Emery dopo l'arrivo di Krychowiak, Blaise Matuidi (29 anni) ha capito che per lui era arrivata l'ora di lasciare Parigi. Inizialmente sia il tecnico sia il presidente Al-Khelaifi non volevano farlo partire. Ma la volontà del giocatore, che aveva già accettato il triennale con opzione per il quarto da 4,5 milioni a stagione più bonus offerto dalla Juve, alla fine ha fatto la differenza.