Mercato Juventus, l'agente conferma: "Montoya via a gennaio"

11:57 - I 90 minuti con tanto di assist giocati martedì scorso in Coppa del Re non cambiano nulla: Martin Montoya lascerà lo stesso il Barcellona a gennaio. Parola di Juan de Dios Carrasco, agente del terzino catalano che piace tanto alla Juventus. Marotta è già stato in Spagna per avviare le trattative ma i bianconeri devono guardarsi da concorrenti del calibro di Liverpool, Arsenal e Bayer Leverkusen. Per il momento, l'unica certezza è che Montoya se ne andrà.

"Non cambia assolutamente nulla, abbiamo le stesse sensazioni dei giorni precedenti - ha ribadito il procuratore dopo il match vinto 8-1 contro l'Huesca - Luis Enrique conosce bene la situazione: noi vogliamo andar via e il Barcellona può dirmi di considerare Montoya un patrimonio ma io non aspetterò ancora a lungo". La Juventus, ancora al lavoro sul rinnovo di Lichtsteiner e già pronta ad accogliere Vrsaljko a giugno, si prepara all'assalto decisivo per Martin Montoya, forte della volontà del giocatore di lasciare al più presto il Barcellona e Luis Enrique.