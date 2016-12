Mercato, Juventus-Fiorentina: idea scambio Giovinco-Savic

10:27 - Continua l'asse mercato dietro le quinte tra Juventus e Fiorentina. I viola stanno cercando di capire le reali possibilità di portare Sebastian Giovinco a Firenze già da gennaio, pur restando più probabile un assalto a giugno a costo zero. Dal suo canto la Juventus non ha mai nascosto l'interesse per Savic e vista l'emergenza difensiva, potrebbe essere proposto uno scambio invernale. Sul montenegrino però la Fiorentina fa muro.

I rispettivi interessi sono noti da tempo, ma allo stato delle cose un accordo già nel mercato dei trasferimenti invernali pare difficile anche solo per la condizione contrattuale di Giovinco che a giugno si libererebbe a parametro zero.