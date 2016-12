Mercato Juventus: contatti con Tolisso per gennaio

"La Juve deve essere ambiziosa e tentare tutte le strade". Parola dell'ad bianconero Beppe Marotta e dalla Francia rimbalzano voci di una trattativa col Lione per vestire di bianconero Corentin Tolisso , 22 anni. Nel doppio confronto di Champions, in cui ha segnato il gol dell'1-1 a Torino, ha impressionato Allegri che lo ha messo nella lista desideri per il centrocampo della Juventus . Trattativa non semplice, ma soprattutto cara.

La scorsa estate infatti il Napoli aveva trovato l'accordo col Lione per il passaggio in azzurro di Tolisso per circa 37 milioni di euro, poi fu il giocatore ad optare per il rinnovo fino al 2020 col Lione rifiutando la proposta di De Laurentiis. Quella però è la base di partenza per trattare con il presidente Aulas, personaggio poco dedito a sconti sul mercato.



La tecnica e la fisicità di Tolisso però ha impressionato Massimiliano Allegri che nonostante gli acquisti eccellenti dell'ultimo mercato non è ancora riuscito a trovare una quadra al centrocampo bianconero. Le caratteristiche di Tolisso si sposerebbero benissimo con i compagni di reparto e con un qualche cessione potrebbe arrivare accompagnato da Witsel. Il sogno sarebbe di averli entrambe a gennaio, ma più probabilmente si potrà imbastire un discorso più ampio per giugno 2017.