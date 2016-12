Mercato, Juventus: Chelsea e Manchester United pronti a far follie per Pogba

11:48 - Dall'Inghilterra nuove voci di mercato su Pogba. Il Daily Express scrive che Chelsea e Manchester United hanno pronta una cifra enorme per portarsi il francese nell'Oltremanica: 50/55 milioni di sterline, ovvero 70/80 milioni di euro. Cifra enorme sì, ma non sono ancora i 100 milioni di cui parlava l'agente Mino Raiola. E Marotta scaccia le pretendenti di Paul: "Non vogliamo avviare negoziazioni, resta con noi".

Che dire, il periodo no delle squadre inglesi si nota anche da queste cose. Il Manchester United aveva tra le mani un ragazzone di nemmeno vent'anni e dal futuro assicurato e nell'agosto 2012 lo ha lasciato partire a parametro zero. Fa strano se pensiamo che ad Antonio Conte bastò un'amichevole per capire di che pasta fosse fatto Pogba. Possibile che i Red Devils non si siano resi conto delle vere potenzialità di Paul? I diavoli rossi hanno fortemente rimpianto la folle scelta di far partire il francese da Manchester. E ora? Lo rivogliono indietro. Ma è certo che se il 6 bianconero, se dovesse mai partire da Torino, non andrà allo United, come ha più volte confermato. Potrebbe andare al Chelsea, alla corte di Mourinho, disposto a mettere sul piatto 80 milioni di euro per portare Pogba a Londra. Marotta però non ha intenzione di lasciar partire Paul e lo ha ribadito un'altra volta: "Ci sono molte pretendenti per Pogba. Ma noi non vogliamo avviare negoziazioni, vogliamo che resti con noi. Ci sono club disposti a pagare tra i 70 e gli 80 milioni di euro per lui". Magari per 100 milioni...