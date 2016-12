Mercato Juventus: accelerata col Psg per Matuidi

"Blaise Matuidi è della Juventus". Lo scrive L'Equipe dalla Francia secondo cui i bianconeri sarebbero a un passo dall'ufficializzare l'acquisto del centrocampista del PSG per 30 milioni più 4 di bonus. Resta da limare l'accordo con il giocatore, gestito da Raiola, per l'ingaggio e anche per questo motivo le società e l'agente si sono dati appuntamento a Montecarlo per chiudere l'operazione. Matuidi percepisce 9 milioni all'anno.