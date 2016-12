Mercato Juve: niente accordo con Ganz, frenata per Lapadula

Con quindici vittorie consecutive in stagione la Juventus può dormire sonni tranquilli. Niente operazioni immediate, né in entrata né in uscita, e uno sguardo rivolto al futuro. Rinviato ogni accordo col Pescara per Gianluca Lapadula, opzionato per la prossima stagione insieme a Caprari, ma per il quale è saltata l'intesa immediata anche per l'inserimento del Napoli. Frenata anche sul fronte Ganz: non è stato trovato l'accordo con la punta.