Mercato Juve, Gabigol a un passo

Juventus incontentabile sul mercato. Per arrivare a Gabriel Barbosa, i bianconeri hanno offerto 20 milioni al Santos, obbligato per contratto ad avviare la negoziazione. "E' la prima proposta ricevuta - ha detto il presidente del Santos Modesto Roma - è ancora presto. La Juventus ha inviato una proposta e siamo in attesa di una risposta da parte di Gabigol, credo non interessi a lui. Non voglio che vada via, ma non importa la mia volontà. C'è una clausola e la decisione spetta a lui e alla sua famiglia: sono persone serie".