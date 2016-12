Mercato Juve, entro giovedì l'annuncio di Pogba allo United

I numeri dell'affare sono noti da tempo. La Juve incasserà 110 milioni di euro circa, mentre la clausola che spetta al procuratore Raiola verrà pagata dal club inglese. Per il giocatore è pronto un contratto di 5 anni a 13 milioni di euro più una serie di bonus e diritti di immagine legati agli obiettivi che portano lo stipendio annuale di Pogba a 20 milioni. Sembra ormai tutto fatto. E la Juventus è già a caccia del sostituto di Pogba a centrocampo con Witsel prima scelta, Luiz Gustavo e Matuidi come alternative.

POGBA: "PENSO AL CALCIO"Dopo aver utilizzato i social per scherzare sulla trattativa, Pogba ha twittato una foto più seria se non addirittura un tantino malinconica. Il francese, lamentando il ritardo dell'aereo che lo sta portando dagli Usa in Europa (resta da capire se in Francia, in Italia o direttamente a Manchester) oltre a scrivere "Allah è grande" puntualizza di avere il pensiero rivolto al calcio: un segnale che presto finiranno le chiacchiere di mercato?