Mercato Juve: domani il vertice Marotta-Tevez

Al momento le possibilità che Tevez resti o se ne vada con 50 e 50, non c'è una propensione sicura. E proprio sull'asse Torino-Parigi può aprirsi lo scenario di una sorta di scambio fra i due club. Nel senso che se Tevez va a Parigi, la Juventus insisterà su quella che è la prima scelta, e non da oggi, del club: ovvero Edinson Cavani . (Non Higuain). Sulle tracce del Matador la Juventus lavora da mesi. Comunque sia, un attaccante alla Juventus arriverà a prescindere da Tevez. Bisogna seguire l'evoluzione del caso- Van Persie, che proprio in questi giorni ha speso parole di stima per il club bianconero. E c'è anche Mandzukic.

Un primo appuntamento è formalmente fissato: martedì sera . Appuntamento fra Beppe Marotta e Adrian Ruocco, procuratore di Carlitos Tevez. Siamo alle definizione di una scelta di vita e professionale da parte dell'Apache: la Juve gli proporrà di restare e di allungare il contratto di una stagione, fino al 2017. Tevez dirà la sua: può restare; può tornare in Argentina, al Boca Jr ; ma, attenzione, c'è anche una offerta del Paris St Germain per lui.

La Juve è pronta ad andare all'assalto per il Pipita. Trattare con De Laurentiis non sarà facile, ma la proposta dei bianconeri sembra essere buona: affare da 60 milioni di euro così suddivisi: la metà o poco più in contanti e i restanti i contropartite con Sarri che potrà scegliere da una lista importante. La volontà di AdL è quella di cedere il bomber solo all'estero per non aumentare il gap con la Vecchia Signora, ma in assenza di altre offerte vantaggiose (magari dalla Premier) il passaggio a Torino potrebbe diventare realtà. Anche perché l'argentino ha voglia di cambiare area dopo la delusione per la mancata qualificazione in Champions League, un fallimento che pesa.

Sempre da monitorare la situazione per Cavani anche se il Psg ha detto più volte di non volerlo lasciare partire. In lista anche Mandzukic, van Persie e Falcao.