Mercato Juve: anche l'Inter pensa a Shaqiri, ore decisive per Rolando

11:58 - Xherdan Shaqiri accende una nuova sfida di mercato tra Juventus e Inter. I nerazzurri, sfumata l'ipotesi Cerci, potrebbero fare un tentativo per il giocatore del Bayern. Ma la Juve cerca un trequartista, e lo svizzero - valutato 15 milioni di euro - sembra aver superato Sneijder. Sul fronte difesa, l'arrivo di Rolando dal Porto sembra a un passo. Il difensore spinge per venire a Torino e Marotta ha presentato la sua offerta - forse decisiva - al Porto.

La Juventus offre per il difensore portoghese 500mila euro per il prestito oneroso e 4 milioni per il riscatto. Il Porto chiede un milione per il prestito e riscatto obbligatorio a 6 milioni. Ma la sensazione è che, finalmente, l'accordo si possa chiudere entro la fine dell'anno. Lo stesso Rolando, ancora una volta, ha ribadito la volontà di tornare in serie A nonostante l'offerta arrivata dal campionato russo.



Nel frattempo la caccia al trequartista dei bianconeri prosegue. Nelle ultime ore la pista Shaqiri sembra quella più calda. Il Bayern, infatti, sembra aver aperto all'ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Ma il 23enne svizzero piace anche a Roberto Mancini e l'Inter, in attesa di sviluppi per Podolski, potrebbe fare sul serio per lui.