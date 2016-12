Mercato, intrigo trequartista per la Juve: Isco alternativa a Gundogan

Quattro mesi dopo, riparte il tormentone: Allegri vuole un trequartista di livello e la Juventus lavora per regalarglielo. Detto che Ilkay Gundogan è l'obiettivo numero uno , Marotta si guarda in giro perché la richiesta di 30 milioni del Borussia Dortmund è valutata eccessiva. L'alternativa si chiama Isco , il 23enne vuole lasciare il Real e i bianconeri sperano di fare leva su questo per chiedere uno sconto a Perez.

Il 25enne tedesco di origine turca rimane l'obiettivo principale, anche perché può giocare la Champions League, ma, nonostante i contatti siano avviati da tempo sia col giocatore che con il Borussia, il club tedesco non vuole farlo partire prima di giugno. Certo, alzando la posta in palio anche a Dortmund potrebbero ammorbidirsi, ma a Torino non sono in vena di spese folli.

Ecco perché Marotta drizza le antenne verso Madrid, dove Isco ha rotto con Benitez e vuole essere ceduto per giocare con continuità: è cercato dal City, nel quale però potrebbe essere ancora "uno dei tanti", mentre Allegri lo schiererebbe sempre titolare. I 35 milioni chiesti da Florentino Perez potrebbero quindi scendere vertiginosamente se il giocatore chiedesse la cessione. Ma l'intrigo non finisce qui perché se lo spagnolo alla fine cedesse alla corte di Pellegrini, il City entrerebbe nell'ordine di idee di cedere Samir Nasri che tornerebbe eleggibile per la Juventus.

Sul fronte cessioni, niente di nuovo sulle sirene inglesi per Simone Zaza mentre l'Udinese ha chiesto informazioni su Padoin, che è in scadenza a giugno: il tuttofare potrebbe quini cambiare casacca a fine stagione, ma non colori. Martin Caceres, invece, non rinnoverà il contratto ma onorerà l'accordo fino al termine, niente cessione a Inter o Milan (all'estero ci sono offerte da Liverpool e Monaco) in gennaio.

Infine, la dirigenza bianconera è al lavoro anche in prospettiva futura. In Inghilterra sostengono che la Juve sia molto a interessata a Moussa Dembelé, attaccante francese 19enne del Fulham (10 gol in 22 partite di Premiership) e omonimo del centrocampista del Tottenham. In scadenza a giugno, potrebbe arrivare in Italia prima per una cifra inferiore ai 10 milioni di euro e girato a qualche società "amica" (come il Sassuolo).