Mercato: Inter su Grosskreutz e Grenier 

14:06 - Nel vertice telefonico Thohir-Mazzarri si è parlato anche di mercato. Il presidente indonesiano dell'Inter ha confermato il tecnico e ha capito la necessità dello stesso di aver rinforzi, già a gennaio, per competere costantemente ad alto livello. I nomi usciti dal colloquio sono due, come ci ha spiegato il nostro Paolo Bargiggia nel corso dell'edizione delle 13 di SportMediaset su Italia 1: Kevin Grosskreutz e Clement Grenier. L'esterno mancino, campione del mondo, sta giocando poco nel Borussia Dortmund ed è finito sul mercato con il contratto in scadenza nel 2016. E' l'alternativa low cost a Lavezzi, sempre in contatto con il suo ex allenatre. C'è da rinforzare anche il centrocampo con giocatori di qualità e sul taccuino c'è il francese del Lione. Classe 19921, valutazione da 10 milioni di euro, l'affare è complicato ma c'è margine per trattare.