Mercato Inter: si tenta l'assalto a Lucas Leiva

18:13 - Ora che il reparto offensivo sembra aver trovato la quadratura del cerchio con Shaqiri e Podolski, per l'Inter è tempo di sistemare le cose a centrocampo. Mancini ha chiesto un regista da far giocare davanti alla difesa e per accontentarlo il dt Piero Ausilio sta sondando il mercato di Premier League. Per questo motivo è volato a Londra per parlare col Liverpool di Lucas Leiva. I Reds chiedono 10 milioni, ma sullo sfondo c'è Paulinho.

Tanti sono i nomi sul taccuino della dirigenza nerazzurra, dal brasiliano del Liverpool a quello del Tottenham, ma non c'è da dimenticare la figura di Lassana Diarra, giocatore che ha già svolto le visite mediche con l'Inter ma che è ancora bloccato da Lokomotiv Mosca e Fifa. Quel che manca in mezzo al campo però, più che altri muscoli è un po' di sano fosforo. Ecco perché Lucas Leiva è considerato da Mancini il rinforzo giusto da piazzare in mezzo al campo ed ecco perché Ausilio, volato a Londra, proverà a chiudere per il brasiliano una trattativa non semplice, ma soprattutto non poco costosa. Il Liverpool infatti chiede 10 milioni di euro più bonus per il giocatore che dopo un inizio di stagione da comparsa, ha ritrovato il posto da titolare con più continuità. In caso di fumata nera resta viva la pista Paulinho col Tottenham.

Restando in Premier League, infine, il sogno di Mancini secondo il Daily Star sarebbe quello di riavere in squadra un vecchio giocatore allenato al City, James Milner. Il tuttofare offensivo inglese è in scadenza di contratto coi Citizens ai quali approdò proprio grazie alla volontà di Mancini che stravede per lui.