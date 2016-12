Mercato Inter, si chiude per Joao Mario

Ore decisive per chiudere il trasferimento di Joao Mario dallo Sporting Lisbona all'Inter. L'accordo sulle cifre c'è già (circa 45 milioni totali) e le società, con la mediazione decisiva di Kia Joorabchian , stanno lavorando sulle modalità di pagamento. Secondo le ultime indiscrezioni il presidente dello Sporting sarebbe a Milano per chiudere la trattativa. La stampa portoghese ventila la possibilità che Joao Mario possa giocare già contro il Chievo .

A causa delle restrizioni dovute al Fair play finanziario Uefa, l'Inter ha dovuto 'inventare' un modo per far arrivare il talento portoghese. La soluzione prevede un prestito oneroso al costo di 10 milioni e il riscatto obbligatorio a 35 milioni il prossimo anno. Per Joao Mario, esploso in Francia durante l'Europeo, è pronto un quinquennale da tre milioni di euro.



Secondo quanto riportato da alcune fonti portoghesi, il giocatore avrebbe già sostenuto una parte delle visitme mediche, preludio alla firma vera e propria del contratto. L'ufficializzazione dell'affare, ormai in dirittura d'arrivo, potrebbe giungere nelle prossime ore dopo l'incontro decisivo tra Ausilio e la dirigenza dello Sporting Lisbona.