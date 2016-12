Mercato Inter, Mancini: "Podolski? Un bravo giocatore, lo seguiamo"

11:37 - "Cerci? Non sono arrabbiato e Podolski è un bravo giocatore". L'allenatore dell'Inter Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a SportMediaset facendo il punto sul mercato nerazzurro. "Podolski fa parte di una lista di giocatori che seguiamo - ha detto il Mancio - vedremo cosa arriverà". Il tecnico ha ammesso l'interesse per Cerci, affermando però che "non è mai iniziata una trattativa". "Lo seguivamo come tanti" ha spiegato Mancini.

Nessun rammarico, dunque, per il mancato arrivo dell'esterno dell'Atletico Madrid. Roberto Mancini preferisce guardare al futuro e attende risposte dal club con l'apertura del mercato di gennaio. Una risposta gradita, come ammesso dallo stesso allenatore, potrebbe essere il tesseramento del tedesco dell'Arsenal, scarsamente utilizzato da Arsene Wenger.



Per quanto riguarda il possibile arrivo di Lassana Diarra, Mancini si è espresso in questi termini: "E' molto bravo, ha un contenzioso in corso e dobbiamo vedere come si risolve" facendo riferimento ai problemi di natura giuridica tra il centrocampista e il Lokomotiv Mosca. Infine una battuta su Sneijder: "E' un campione e mi farebbe piacere ritrovarlo anche con la Juventus da avversario".