1 febbraio 2016 Mercato Inter live: poche speranze per Banega subito, Widmer se esce un difensore Lʼultimo tweet dellʼargentino del Siviglia lascia poche speranze ai nerazzurri. Che aspettano fino alle 23

Mancini non vuole aspettare Banega fino a giugno, ne ha bisogno subito. E allora l'Inter farà un tentativo in extremis per il centrocampista del Siviglia, con cui è già stato raggiunto un accordo per un triennale a partire dalla prossima stagione. Ma il tweet di Banega di oggi non lascia grandi speranze: "Già domani con i miei compagni, andiamo Siviglia". Assalto a Widmer dell'Udinese in caso di uscita di Nagatomo (piace al Bayer Leverkusen) o di Santon (Roma e Inghilterra).

BANEGA, SI ASPETTA FINO ALLE 23Il tweet di Banega non lascia dubbi, ma l'entourage del giocatore del Siviglia è ancora in attesa di ulteriori verifiche da parte della dirigenza del club spagnolo. Per questo l'Inter, che si è assicurata Banega per l'estate resta in attesa di eventuali, remote, novità dell'ultimo minuto.

IL DS AUSILIO AD APPIANOPiero Ausilio è segnalato ad Appiano Gentile, probabile un confronto con Roberto Mancini per capire che margini ci sono per effettuare altre operazioni prima della fine del mercato

INTER-UDINESE, INCONTRO PER WIDMERInter e Udinese hanno già fissato un incontro per parlare di Silvan Widmer. Emissari del club friulano (Andrea Carnevale e Cristiano Giaretta) incontreranno all'Ata Hotel rappresentanti nerazzurri per il 22enne svizzero, prescelto da Mancini in caso di uscita di Santon o Nagatomo.