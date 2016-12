Mercato Inter, Joorabchian porta in dote Tevez

L'arrivo di Tevez all'Inter era stato già ventilato subito dopo l'ingresso di Suning. Le tensioni passate con Mancini, risalenti ai tempi del Manchester City, avevano però frenato l'affare. Ora con Frank De Boer in panchina, l'idea di Joorabchian potrebbe diventare realtà.



L'agente iraniano, dunque, starebbe lavorando su Tevez in parallelo con l'affare Joao Mario. Non è un mistero che Joorabchian sia molto vicino ai nuovi proprietari cinesi dell'Inter. Per questo motivo Tevez, uno dei giocatori più rappresentativi della 'scuderia' dell'agente iraniano, potrebbe tornare in Italia e mettere fine alle 'sofferenze' patite dopo il ritorno al Boca Juniors. Qualche settimana fa lo stesso Joorabchian aveva dato per certo il ritorno di Tevez al Corinthians (altra società con rapporti strettissimi con la Media sport investment dell'iraniano) ma ora le cose sembrano essere cambiate. L'Apache potrebbe essere il primo regalo alla nuova proprietà cinese.



Tuttavia, a quanto risulta, l'eventuale affare Tevez sarebbe scollegato rispetto al rinnovo di Icardi: l'ex bianconero, in sostanza, non sarebbe un'alternativa a Maurito.