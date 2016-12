Mercato Inter, Joao Mario saluta lo Sporting da protagonista

Joao Mario saluta lo Sporting Lisbona da migliore in campo. Il promesso sposo dell'Inter, sostituito all'89' del match vinto contro il Maritimo , si è meritato la standing ovation dello stadio. L'affare con i nerazzurri è in dirittura d'arrivo (45 milioni per il cartellino e 5 anni di contratto) e l'allenare dello Sporting, a fine gara, ammette: "Non so cosa stia succedendo, diversi club stanno seguendo Joao Mario".

Tuttavia, Jorge Jesus giura di aver sostituito il centrocampista della nazionale portoghese "solo perché era stanco". Ma sono in pochi, in realtà, a credergli. Joao Mario ha giocato da protagonista nella gara vinta 2-0 dallo Sporting: assist su calcio d'angolo per il vantaggio e tante giocate di qualità. Sostituito da Jorge Jesus all'89', viene salutato da un lungo minuto di applausi in quello che ha tutte le caratteristiche di un addio al club in cui è cresciuto.



Nelle interviste del dopo gara anche il capitano dello Sporting, Adrien Silva, ha provato a gettare acqua sul fuoco dicendo di non credere che quella contro il Maritimo sia stata l'ultima di Joao Mario. Ma la missione dell'agente Kia Joorabchian, uomo di fiducia di Suning, sembra essere andata in porto grazie all'offerta di 10 milioni per il prestito e 35 per il riscatto obbligatorio nella prossima stagione, quando l'Inter, secondo i parametri del Fair play finanziario, potrà tornare a spendere.