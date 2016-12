Mercato Inter, ipotesi Cina anche per Eder

I gioielli della sorprendente Nazionale targata Conte continuano a far parlare sul fronte mercato. Dopo Graziano Pellè , anche Eder potrebbe finire in Cina. L'ottimo europeo giocato dall'ex Samp potrebbe essere monetizzato dall'Inter se dovesse arrivare un'offerta monstre sulla falsariga di Pellè. Ma i dirigenti nerazzurri dovranno lavorare in fretta: il mercato cinese, infatti, chiude venerdì. Il cartellino di Eder potrebbe valere almeno 14 milioni.

Pagato 13 milioni di euro (2 per il prestito e 11 per il riscatto), l'italo-brasiliano è stato protagonista di una seconda parte di stagione deludente in maglia nerazzurra. In 14 presenze Eder ha messo a segno un solo gol ma la cura Conte lo ha rilanciato. E adesso l'Inter potrebbe recuperare almeno la cifra spesa lo scorso anno per lui.