Mercato: Inter, c'è il sì di Cerci 

10:19 - Passi avanti dell'Inter per Alessio Cerci. Mancini è uscito allo scoperto ("E' un nostro obiettivo") ed Erick Thohir sta cercando di accontentarlo. Il patron indonesiano avrebbe già incassato il sì dell'esterno e ora l'ostacolo si chiama Atletico Madrid. I nerazzurri lo vogliono in prestito e negli ultimi giorni si è anche ammorbidita la posizione dei Colchoneros che in estate hanno sborsato al Torino ben 15 milioni di euro.

Tante panchine e alcuni problemini fisici hanno spinto Alessio Cerci ai margini dell'Atletico. Mai protagonista in Spagna e solo un gol in Champions League, con il Malmoe a giochi già fatti. Un totale di 9 presenze per 249 minuti di gioco: decisamente troppo poco. L'esterno italiano sperava sicuramente in qualcosa di più e ora ha tanta voglia di rimettersi in gioco. Da qui il sì all'Inter, anticipato dal QS, che è alla ricerca di un giocatore proprio con le sue caratteristiche. In nerazzurro con Mancini, suo estimatore, avrebbe sicuramente un posto da titolare nel tridente.

Con la volontà del giocatore, l'affare ora è fattibile. Il fair play finanziario condanna l'Inter a spese minime quindi l'unica via percorribile è quella del prestito, senza obbligo di riscatto. Magari oneroso, questo il piccolo sforzo economico che potrebbe fare Thohir. Nei prossimi giorni l'entourage nerazzurro andrà all'assalto.