Mercato, in Spagna sicuri: Pato a gennaio al Barcellona

A gennaio scadrà il blocco del mercato imposto dalla Fifa per le irregolarità sul trasferimento di calciatori minorenni e il Barcellona è impaziente di rinforzare la squadra (come se ne avesse bisogno...). Il primo nome sulla lista della dirigenza del Barça è Alexandre Pato, considerato il rincalzo ideale per il trio Messi-Neymar-Suarez: per la punta brasiliana pronta un'offerta da 10-15 milioni di euro al Corinthians.