Mercato, il Napoli sogna in grande: vicino Valdifiori, poi assalto a Javi Martinez

11:56 - Mirko Valdifiori è vicino al Napoli dopo il vertice positivo tra Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo dell'Empoli Marcello Carli. Le due parti hanno raggiunto un accordo: nelle casse dei toscani andranno circa sei milioni di euro. Per l'estate i partenopei hanno un sogno: Javi Martinez del Bayern Monaco. Trattativa complicata, ma il Napoli vuole giocatore di spessore internazionale per fare il salto di qualità definitivo.

Il Napoli, senza sapere ancora il futuro di Benitez, sta già pensando alla prossima stagione. Il club di Aurelio De Laurentiis è in piena lotta per un posto in Champions League, per l'Europa League e per la finale di Coppa Italia, ma la squadra partenopea non smette di mostrare grossi limiti, soprattutto per quanto riguarda la continuità di risultati e di prestazioni, anche all'interno della partita stessa.

Per questo il mercato operato dal presidente e dal direttore sportivo, Riccardo Bigon, non è mai terminato per davvero. Anche perché il Napoli sta dimostrando, come l'anno scorso, difficoltà nella parte nevralgica dello scacchiere di Benitez, ovvero il centrocampo, troppo troppo carente di qualità. Gargano (ora in infermeria) e David Lopez, che sulla carta dovevano sedere in panchina al posto di Inler e Jorginho, stanno facendo i salti mortali e offrono sempre tanta quantità. Per passare a un livello più alto c'è bisogno non solo di quantità, ma anche e soprattutto di qualità e sarà quella che porterà Mirko Valdifiori.

Ovvio che il centrocampista dell'Empoli, che in estate approderà al club partenopeo, non basta per fare il salto. Ecco perché ADL e Bigon stanno pensando a un colpo: il nome è quello di Javi Martinez del Bayern Monaco. Certo, arrivare allo spagnolo non sarà facile, visto che i bavaresi tre anni fa lo portarono in Germania con una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Il basco però è fermo da agosto, a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, e ha iniziato da poco la riabilitazione. Guardiola ha dimostrato di poter fare a meno del gigante classe '88 e forse, proprio la sua lunga degenza e il suo lungo recupero, potrebbero indurre la società tedesca a cedere Javi Martinez che, ricordiamolo, all'occorrenza può giocare anche da difensore centrale. Anche per la difesa il Napoli dovrà fare qualcosa. Il basco potrebbe essere l'acquisto giusto, un acquisto da due in uno.