Mercato: il Barcellona punta Llorente 

Al Barcellona si sente già l'influenza italiana di Ariedo Braida. Luis Enrique ha chiesto una prima punta di ruolo per completare l'attacco e Fernando Llorente sembra essere il primo obiettivo dei blaugrana, naturalmente per gennaio 2016 visto il mercato bloccato per la sessione estiva. Lo spagnolo è ormai una riserva nella Juve e Marotta è pronto a monetizzare per la sua cessione. Soldi utili per andare all'assalto di Falcao o Cavani.

La notizia arriva dalla Spagna dove ha lasciato sorpresi, come titola il quotidiano catalano Sport. Secondo Luis Enrique l'attacco stellare Messi-Suarez-Neymar ha bisogno di un ultimo ritocco. Llorente rappresenta quel tipo di attaccante che non è attualmente nella rosa: una prima punta centrale fisica in grado di scardinare le difese avversarie. Una mossa in più da utlizzare a partita in corso. A Barcellona questo tipo di giocatore ricorda Henrik Larsson che in due anni, tra il 2004 e il 2006, ha lasciato un ottimo ricordo con 13 gol partendo spesso e volentieri dalla panchina. Al Camp Nou un bomber così lo stanno cercando già da qualche anno dopo il fallimento di Ibrahimovic e l'anno scorso si era parlato anche di Toni e Klose. Llorente che ora sarebbe in vantaggio su Dzeko, sia per un costo più basso sia perché accetterebbe con più facilità il ruolo di "panchinaro di lusso". La Juventus attende l'offerta dei blaugrana e non è detto che Braida non possa intavolare una mega trattativa con anche Paul Pogba: sono pronti 100 milioni di euro da spendere sul mercato.