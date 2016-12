Mercato: Icardi via dall'Inter senza Champions 

12:20 - Presente nero e futuro incerto: l'Inter sta attraversando il periodo peggiore dell'era Thohir. L'obiettivo per la squadra di Mazzarri rimane quello del terzo posto con conseguente qualificazione alla Champions, ma le due sconfitte consecutive stanno facendo traballare tutto l'ambiente nerazzurro. Così Icardi non è più convinto di restare a lungo: a fine stagione potrebbe trasferirsi. La sua volontà è quella di giocare in un top club europeo.

Le due sconfitte sembrano aver intristito il bomber argentino. Neanche il bel gol in Europa League ha sollevato Maurito che vuole giocare la Champions League. Questa sembra essere l'unica condizione per cui possa rimanere per altri anni in nerazzuro. Per arrivare terzi servono i suoi gol quindi anche lui dovrà darsi da fare.