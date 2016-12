Mercato, Hummels saluta il Dortmund e spinge Benatia alla Juve

Solo qualche giorno fa, Karl Heinz Rummenigge aveva avvertito chi dava per fatto l'affare: "C'è interesse per Hummels ma bisogna aspettare e rispettare il Borussia". E' stato proprio il giocatore, riempito di critiche dai propri tifosi sui social dopo il comunicato del club, a uscire allo scoperto e presto seguirà la strada intrapresa negli scorsi anni da Lewandowski e Goetze. Hummels è legato al Dortmund fino al 2017 e nel contratto non c'è una clausola di rescissione, quindi i diirigenti del Bayern sono già pronti a sborsare un bel po' di milioni di euro.



Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale del Borussia Dortmund: "Hummels ha comunicato il proprio desiderio di lasciare il club in estate e di trasferirsi ai rivali del Bayern Monaco. Il Dortmund ha stabilito che darà l'ok all'operazione solo se troverà un giocatore dello stesso valore, in grado di rimpiazzarlo. Fino ad oggi, comunque, il Bayern non ha formulato nessuna offerta ufficiale. Hummels è sotto contratto con il Dortmund fino al 30 giugno 2017, non sono previste clausole rescissorie".



Non c'è dubbio, però, che l'affare si farà e questo mette la Juventus in positizione attendista riguardo Benatia. Dopo aver incassato il "Magari!" del difensore, ora in casa bianconera ci si aspetta una trattativa più facile per portare a casa il marocchino, dato che Hummels andrebbe a colmare proprio una casella nel reparto difensivo bavarese.