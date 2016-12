Mercato, Gignac: "Inter e Mancini sono grandi"

17:02 - Con 11 gol in 15 partite Andrè Pierre Gignac è capocanniere della Ligue 1. Il suo Marsiglia, grazie alla cura Bielsa, vola a più uno sulla corazzata Psg. Eppure la punta francese non ha ancora rinnovato il contratto, in scadenza a giugno 2015. L'Inter, non è un mistero, lo ha cercato e lui ha risposto così: "È un grande club, così come il suo allenatore - ha detto a Extreme - Sarebbe una bella prospettiva. Valuterò le eventuali proposte".

"Mi piace il campionato italiano - ha proseguito l'ex Tolosa - ammiro molto la tattica". "Ho perso 5 chili - ha spiegato ancora - in vacanza ho fatto attenzione al cibo. Ora mi sento molto meglio e mi muovo con più destrezza. Penso di essere migliorato molto nel pressing, lo facciamo tutti e giochiamo con meno problemi. Capocannoniere? Sicuramente Ibra mi supererà, lui è di un altro pianeta".



Gignac, 28 anni, è la classica prima punta da area di rigore, dove ama far valere più la potenza fisica che la tecnica. Forte di testa, è bravo a concludere anche con i piedi. In parole povere, potrebbe essere il sostituto ideale in caso di cessione di Mauro Icardi, l'attuale 'finalizzatore' dell'Inter.