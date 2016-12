Mercato Genoa, Preziosi: "Perotti piace a Roma e Milan"

14:55 - Diego Perotti piace a Roma e Milan ma non andrà via a gennaio. Parola di Enrico Preziosi, presidente del Genoa, a Dubai per il Globe Soccer Award. "Perotti - ha detto il numero uno rossoblù - lo prenderà chi capirà che noi a gennaio non lo daremo via, interessa al Milan alla Roma e ad altri club di alta classifica. Perin? Ha estimatori ma lui vuole restare e questo è importante. Io non vendo chi vuole restare''.

"Quando si sta bene in un posto, non pensi ad altro - ha detto Mattia Perin a SkySport - Non posso dire che rimarrò qui tutta la vita. Questa però è casa mia e ora non mi vedo in un altro posto. Per me il futuro è il campionato che sto disputando con il Genoa".