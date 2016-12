Mercato Genoa, preso Costa dallo Spartak Mosca

17:23 - Arrivato allo Spartak Mosca il 5 giugno 2013 per 7 milioni di euro, Alberto "Tino" Costa non si deve essere mai abituato alla Russia. Per lui 30 presenze in due anni, 3 gol totali e qualche assist. Ora l'argentino approda a Genova, sponda rossoblù, in prestito per un anno e mezzo. Per il giocatore l'occasione di riportare il Grifone in Europa, da dove manca ormai dal 2009. L'ultima, probabilmente, dopo una lunga carriera partita dal basso.

Mancino, classe '85, Costa gioca a centrocampo, in una posizione che gli consente sia di segnare qualche gol ogni anno, sia di aiutare la difesa in fase di copertura. Formidabile sui calci piazzati, il suo sinistro è stato l'incubo di diversi portieri in Spagna.

Cresciuto calcisticamente nel La Terrazza, il club argentino in cui cresce e si guadagna il soprannome di "el cañon" (il cannone) grazie al suo terribile sinistro, a solo 17 anni decide di emigrare e di andare a giocare nel Racing Club de Basse-Terre, squadra della capitale della Guadalupa, dipartimento oltremare francese. Nell'isola dell'oceano Atlantico rimane due anni, abbastanza per vincere il double con la squadra. Si trasferisce poi a Parigi nel Racing Club de France football Colombes 92.

Nella Francia continentale la sua carriera comincia a decollare. Tino scala pian piano le serie minori e nel 2008 approda a Montpellier dove conquista la promozione in Ligue 1 al primo tentativo e un anno dopo si guadagna per la prima volta l'accesso in Europa grazie al quinto posto in campionato. Nell'estate successiva saluta la Francia e vola al Valencia, alla corte di Unai Emery che lo vuole fortemente per rinforzare il centrocampo. Inizia il periodo d'oro della sua carriera. Segna il primo gol in Europa nel debutto in Champions League contro il Bursaspor, con un mancino dei suoi da quasi trenta metri e in 3 anni centra due qualificazioni Champions e una in Europa League.

Dopo tre stagioni in Spagna passa in Russia dove non si ambienta. Trenta presenze, tre gol e un infortunio che quest'anno l'ha tenuto fuori per circa un mese. Ora il Genoa e, si spera, una nuova giovinezza.