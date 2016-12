31 agosto 2015 Mercato estero live. Il Manchester prende Martial per 50 milioni + bonus Salta il passaggio di Lamela al Marsiglia. Il mercato in Inghilterra è aperto fino alle 19

DE GEA COME SORIANO, NIENTE REAL Incredibile, tutto saltato per David De Gea al Real Madrid e di conseguenza anche Keylor Navas non andrà al Manchester United. Un problema tecnico ha frenato l'affare e i documenti sono arrivati fuori tempo massimo. Episodio analogo a quello di Soriano, anche in Spagna sbagliano. Questo può conosolare il Napoli.

SALTA LAMELA AL MARSIGLIA Niente Marsiglia per Lamela. Negli ultimi minuti del calciomercato il suo allenatore Pochettino si sarebbe opposto alla cessione. Il Coco resterà al Tottenham.

IL VILLARREAL CERCA BONERAIl Villarreal guarda al mercato italiano per rinforzare la difesa: in corso una trattativa per acquistare Daniele Bonera (34 anni), ex Milan, ora svincolato.

MARTIAL ALLO UNITED: 50 MILIONIManchester United scatenato sul mercato. Secondo i media inglesi i Red Devils sono pronti a spendere 50 milioni + 30 di bonus per Anthony Martial del Monaco. L'attaccante ha lasciato il ritiro della Francia per volare in Inghilterra per visite e firma. Diventerebbe il giocatore più caro della storia della Ligue 1.

KLOPP, LO ZENIT SMENTISCEKlopp allo Zenit? La società russa smentisce: "E' solo un'altra fantasia senza fondamento - il commento dell'addeto stampa Zimmerman riportato da 'Sport Express' - come le voci su Witsel e un suo possibile trasferimento in Italia".

DENAYER AL GALATASARAYAltro prestito per Jason Denayer che, dopo la stagione al Cestic, lascia il Manchester City per approdare al Galatasaray.

MARSIGLIA, CEDUTO DORIAIl Granada ha ufficializzato l'arrivo in prestito (con diritto di riscatto) di Doria, difensore del Marsiglia.

SION, NIENTE BOATENGIl Sion si era interessato a Kevin Prince Baoteng ma la società svizzera non ha trovato l'accordo con l'ex milanista, che quindi rimane ancora (seppur ai margini della rosa) allo Schalke 04.

CHELSEA, CEDUTO PIAZON AL READINGIl Reading, club di Championship, ha annunciato l'arrivo in prestito di Piazon dal Chelsea.

CHICHARITO-BAYER LEVERKUSEN, UFFICIALEIl Bayer Leverkusen ha ufficializzato l'arrivo a titolo definitivo di Chicharito Hernandez. L'attaccante messicano lascia il Manchester United e firma fino al 2018.

CONTATTI TRA LO ZENIT E JURGEN KLOPPDalla Russia arriva una notizia: lo Zenit potrebbe cambiare allenatore e puntare tutto su Jurgen Klopp. C'è stato un primo contatto e si attendono sviluppi.

QUINTERO FIRMA CON IL RENNESIl Rennes ha ufficializzato l'arrivo di Juan Fernando Quintero dal Porto. Il colombiano, che era stato ad un passo dal Bologna, arriva in prestito.

MARSIGLIA, PRESO ROLANDOIl Marsiglia ha ufficializzato l'arrivo Rolando dal Porto. L'ex difensore dell'Inter arriva a titolo definitivo.

DRAXLER E DANTE AL WOLFSBURGIl Wolfsburg ha ufficializzato gli arrivi di Bonfim Dante dal Bayern e di Julian Draxler dallo Schalke. Il ds dello Schalke ha spiegato che "la cessione di Draxler rappresenta il trasferimento in uscita più elevato realizzato dal club. Il giocatore voleva partire e l'abbiamo accontentato".

JANUZAJ È DEL BORUSSIA DORTMUND Il Borussia Dortmund ha chiuso per Adnan Januzaj L'ala belga, arrivata dal Manchester United in prestito, è l'erede di Blaszczykowki, diretto alla Fiorentina, in giallonero. Intanto il Borussia ha ceduto Kirch al Paderborn.

BORINI AL SUNDERLANDHa già posato con la nuova maglia del Sunderland, Fabio Borini. L'attaccante lascia il Liverpool e torna nella squadra nella quale giocò in prestito due stagioni fa. Operazione da 10 milioni di euro.

TOTTENHAM, SFUMA AXEL WITSELIn giornata si era parlato di un forte interesse da parte del Tottenham per Axel Witsel, obiettivo di mercato del Milan. Ora, secondo i media inglesi, sarebbe definitivamente tramontata questa ipotesi.

PATO: TOTTENHAM PISTA CALDAAlexandre Pato può tornare in Europa. L'ex attaccante del Milan è molto vicino all'accordo col Tottenham che nel brasiliano ha individuato il sostituto di Lamela. La fumata bianca dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

RAUL GARCIA ALL'ATHLETIC BILBAOL'Athletic Bilbao ha ufficializzato l'acquisto di Raul Garcia dall'Atletico Madrid per 8 milioni di euro. Il forte spagnolo firma un quadriennale. Ha già sostenuto le visite mediche.

GROSSKREUTZ VERSO IL GALATASARAYKevin Grosskreutz, eclettico giocatore del Borussia Dortmund potrebbe raggiungere il compagno di nazionale Podolski al Galatasaray. L'affare è in fase avanzata.

MILAN, MASTOUR VERSO MALAGAHachim Mastour potrebbe lasciare il Milan, almeno in prestito. Il giovane talento è nella sede rossonera. Su di lui c'è il forte interesse del Malaga.

CHELSEA: ARRIVA DJILOBODJIUn rinforzo in difesa per José Mourinho. Il Chelsea è a un passo da Papy Djilobodji, difensore senegalese del Nantes. Al club francese andranno 3 milioni di euro.

REAL MADRID: CASEMIRO RINNOVA FINO AL 2021Accordo tra il Real Madrid e Casemiro per il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2021.

L'EX INTER PELE' FINISCE A CIPROVe lo ricordate Vítor Hugo Gomes Passos, meglio noto come Pelé? Nell'estate del 2008 passò dall'Inter al Porto nell'affare Quaresma. Ora a 27 anni e dopo una carriera anonima, il centrocampista portoghese finisce a Cipro, dove giocherà con l'Anorthosis Farmagosta.

MONACO, SI AVVICINA MAMMANA DEL RIVERIl Monaco, dopo tante cessioni, piazza un colpo: sta per chiudere per Emmanuel Mammana, difensore centrale classe 1996 del River Plate. Si tratta di uno dei migliori prospetti di tutto il Sudamerica. Affare da 13 milioni.