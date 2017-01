Mercato Empoli: offerta dalla Cina per Maccarone

La Chinese Super League continua a essere protagonista sul mercato italiano. Nonostante le restrizioni economiche e i vincoli sugli stranieri, un club cinese, di cui non è stato rivelato il nome, avrebbe pronta un'offerta per Massimo Maccarone dell'Empoli. Gli azzurri non vorrebbero privarsene, ma dipenderà dall'offerta.

Difficile ipotizzare cifre astronomiche come per i brasiliani dello Shanghai Shenhua o quelle che Cannavaro è disposto a spendere per portare Kalinic al suo Tianjin Quanjian, anche perché dei club che compongono la Chinese Super League solo una minima parte dispongono di budget elevatissimi. Però qualcosa in ballo c'è e dalle parti di Empoli prima del 28 febbraio, giorno di chiusura del mercato cinese, dovrebbe pervenire una buona offerta che la società toscana valuterà per un attaccante fondamentale nella lotta salvezza, ma comunque 38enne. Lo stesso Maccarone ha dichiarato più volte di voler chiudere la carriera a Empoli, ma con una proposta di ingaggio irrinunciabile potrebbe anche cambiare idea.